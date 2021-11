Elektromobilność otwiera autom z Chin drogę na unijne rynki

Liczby niby w górę, ale ogólnie przemysł motoryzacyjny wciąż pod kreską... Mimo dwucyfrowego wzrostu popytu na samochody osobowe liczba rejestracji wciąż jest niższa niż w 2019 roku. Szybko rośnie natomiast import z Chin, dla których przez lata europejski rynek był niedostępny.

Polska poza pierwszą dziesiątką

Import z Chin bardzo szybko rośnie

Nowe elektryczne auta brytyjskiej marki płyną z Chin

Największy unijny producent (Niemcy) zanotowały spadek produkcji o 4,7 proc. Wyprodukowano tam 2,203 mln aut. Dwa kolejne kraje na liście cechowały pięcioprocentowe wzrosty – w Hiszpanii wyprodukowano 1,25 mln aut, a w Czechach - 830 163. Słowacja (ze wzrostem o 13,4 proc.) jest tu na miejscu 4. – 744 338 aut, a Włochy - na szóstym (ze wzrostem nawet o 14,6 proc. - do 332 427 samochodów). W tabeli przedziela je Francja, która - po ponad dziewięcioprocentowym wzroście - wytworzyła 638 122 samochody.Raport ACEA zawiera dane tylko z 10 państw o największej produkcji aut osobowych. Polski w nim nie ma... W Tychach wciąż trwają przygotowania do zwiększenia produkcji, a w gliwickim Oplu szykują się do skończenia produkcji samochodów osobowych – 30 listopada z taśm zjedzie ostatni Opel Astra. Produkcja w tym roku była już zatem niewielka...Kilkunastoprocentowe wzrosty wartości zanotował zarówno eksport, jak i import aut do Unii Europejskiej. Wartość eksportu wyniosła 80,063 mld euro, a importu 34,132 mld euro.Ciekawie prezentują się dane dotyczące importu w pierwszych 8 miesiącach roku. Dwa największe kraje, z których UE importuje auta, straciły: Stany Zjednoczone 2,2 proc., a Japonia - 4,6 proc. Dwa kolejne na liście zyskały dwucyfrowo – Wielka Brytania o 18,1 proc., a Korea Południowa - o 24,3 proc. Łącznie te 4 kraje mają na koncie ponad 60 proc. wszystkich importowanych do Unii Europejskiej aut – w sumie to samochody o wartości 20,5 mld euro.Największy przyrost zanotowały jednak Chiny. Unia Europejska długo „broniła się" przed tymi samochodami, ale elektromobilność otwiera Chińczykom drzwi europejskich rynków.Od października 2019 roku swoje samochody wprowadza na kolejne europejskie rynki marka MG. Znany brytyjski brand został przejęty przez chińską SAIC Motor i wraca do Europy w postaci elektrycznych SUV zaprojektowanych i wyprodukowanych w Chinach. W pierwszym roku sprzedaży na naszym kontynencie (nie tylko w UE, ale także Wielkiej Brytanii i Norwegii) sprzedano 15 000 tych aut. Chiński rodowód ma też Polestar, elektryczna marka Volvo. W sumie od stycznia do końca sierpnia tego roku sprowadzono z Kraju Środka samochody o wartości 2,409 mld euro. To wzrost o 161,5 proc.Znaczny przyrost zanotowało także Maroko, gdzie rozpędza się produkcja w nowych fabrykach Renault i koncernu PSA. Po wzroście o 37,9 proc. wartość importu z tego kraju wyniosła 1,659 mld euro.