Elektromobilność po węgiersku. Wielka inwestycja może dać im pozycję lidera

Węgierski rząd podkreśla, że wygrywa walkę o przyciągnięcie jak największej liczby inwestycji związanych z elektromobilnością. Koncern Nio postanowił właśnie ulokować tam fabrykę… automatycznych stacji wymiany akumulatorów w samochodach.

Węgierska fabryka Nio ma wytwarzać rocznie 240 systemy wymiany baterii w autach elektrycznych.

Inwestycja jest warta 5,5 mld forintów, z czego 1,7 mld forintów daje węgierski rząd.

Motoryzacja odpowiada za jedną trzecią produkcji na Węgrzech, dlatego rząd chce przyciągnąć jak najwięcej inwestycji związanych z elektromobilnością.

Pierwsza zagraniczna fabryka chińskiego producenta elektrycznych aut, firmy Nio, ma ruszyć we wrześniu tego roku w Biatorbagy, 20 km od Budapesztu.

Ma mieć powierzchnię 10 000 mkw i dostarczać systemy wymiany baterii do całej europejskiej sieci, którą chce zbudować Nio. Zakład ma wytwarzać rocznie 240 stacji wymiany baterii. Z czasem zakład ma być poszerzony o centrum badawczo-rozwojowe, ośrodek szkoleniowy i centrum usług posprzedażnych.

Inwestycja jest warta 5,5 mld forintów, z czego 1,7 mld forintów daje węgierski rząd.

Péter Szijjártó, węgierski minister spraw zagranicznych i handlu poinformował, że Chiny są obecnie 7 co do wielkości partnerem handlowym Węgier, a w pierwszych czterech miesiącach tego roku wymiana handlowa między tymi krajami wzrosła o 7 proc. W ciągu trzech ostatnich lat na Węgry trafiło 20 inwestycji dużych chińskich korporacji.

Motoryzacja to trzecia część produkcji Węgier

Péter Szijjártó podczas spotkania z wiceprezesem Nio Europe Hui Zhangiem stwierdził, że motoryzacja jest podstawą węgierskiego przemysłu, odpowiada za jedną trzecią całości produkcji, dlatego dla Węgier szczególnie ważne jest dotrzymanie kroku zmianom technologicznym, jakie dokonują się w motoryzacji i przyciągnięcie jak największej części inwestycji związanych z elektromobilnością.

Według niego na razie to się udaje. - Nasz kraj posiada trzecią co do wielkości na świecie moc produkcyjną baterii elektrycznych, podczas gdy zajmuje piąte miejsce na świecie na liście rankingowej pod względem ich eksportu – powiedział Péter Szijjártó.

Czytaj także: Chcecie jeździć elektrykami? Trzeba wydać pół biliona złotych na infrastrukturę

Nio rozpoczęło podbój europejskiego rynku od wprowadzenia do sprzedaży swoich aut w Norwegii w ubiegłym roku. W tym roku pierwsze samochody i stacje wymiany akumulatorów mają trafić do Niemiec, Holandii, Szwecji i Danii. Do 2025 roku firma chce być obecne na 25 rynkach całego świata.

Nio rusza w świat

Proponowany przez Nio system wymiany powoduje, że zamiast ładowania można w kilkadziesiąt sekund wymienić akumulatory na pełne w całkowicie automatycznej stacji. Obsługuje się ją za pomocą aplikacji telefonicznej, nie wysiadając z samochodu. Samochód wjeżdża do stacji z pustymi akumulatorami, a po chwili wyjeżdża, mając już pełne baterie. Oczywiście akumulatory te można także normalnie ładować z szybkich lub wolnych ładowarek.

Czytaj także: Świat chce baterii. Powstanie 300 gigafabryk

Do końca ubiegłego roku Nio uruchomiło w Chinach 700 punktów wymiany baterii i wykonało w nich ponad 253 mln wymian. Według firmy w końcu listopada ubiegłego roku 42,34 proc. użytkowników samochodów Nio mieszkało już w odległości mniej niż 3 km od najbliższej stacji wymiany. Z drugiej strony 150 stacji ładowania umieszczono przy autostradach. Do roku 2025 firma chce mieć łącznie 4000 stacji wymiany w różnych krajach świata.

Nio od niecałych 4 lat produkuje samochody we współpracy z koncernem JAC. W kwietniu tego roku z taśmy fabryki w Hefei zjechał samochód z numerem 200 000, przy czym samochód o numerze 100 000 wyprodukowany został ledwie rok wcześniej.