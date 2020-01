Elektromobilność przerzuca się na dwa koła

Nie samochody, a rowery będą w nadchodzącej dekadzie 2020-2019 najlepiej sprzedającymi się pojazdami elektrycznymi – przewiduje serwis The Verge. Według dorocznego raportu Deloitte tylko między 2020 i 2023 rokiem na świecie sprzedanych zostanie 130 mln e-rowerów.

Jak zauważył Verge, przez wiele lat elektryczne rowery były raczej niszowym rozwiązaniem. W latach 2006-2012 stanowiły one mniej niż 1 proc. całkowitej rocznej sprzedaży rowerów. W 2013 r. w Europie sprzedano 1,8 mln e-rowerów, podczas gdy w USA zaledwie 185 tys. Jednak ulepszenia w technologii baterii litowo-jonowych (w tym ceny i ich mocy) wpłynęły na rynek i spowodowały, że mieszkańcy dużych miast zaczęli przesiadać się z samochodów z napędem spalinowym na zeroemisyjne jednoślady.

Według analityków z Deloitte w nadchodzącej dekadzie trend ten będzie się nasilać. W ciągu następnych trzech lat na świecie ma zostać sprzedanych 130 mln nowych rowerów elektrycznych, a "liczba e-rowerów na drogach z łatwością przekroczy liczbę innych elektrycznych pojazdów do końca 2020 roku".

Verge zaznacza, że biorąc pod uwagę amerykańskie podejście do samochodów (im większy, tym lepszy) i użyteczność jednośladu w niesprzyjających warunkach pogodowych (jak deszcz, wiatr lub śnieg) można by się spodziewać, że elektryczne rowery pozostaną raczej transportem rekreacyjnym. Jednak z prognoz Deloitte wynika, że w najbliższych latach na rynek trafiać będzie średnio 40 mln rowerów elektrycznych rocznie. Tymczasem pod koniec 2018 r. wyprodukowanych było 5,1 mln samochodów z napędem elektrycznym, a według prognoz Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA, ang. ) do 2025 r. sprzedanych zostanie 12 mln.

Powyższe liczby wskazują, że sposób, w jaki ludzie się przemieszczają, drastycznie zmieni się w nadchodzących latach. Deloitte przewiduje, że w latach 2019-2022 odsetek osób jeżdących do pracy rowerem wzrośnie o jeden punkt procentowy. Dziesiątki miliardów przejazdów z wykorzystaniem roweru rocznie oznacza mniej samochodów na drogach i mniej zanieczyszczeń w powietrzu - wskazał Verge.

Jak zaznacza serwis, sprzedaż samochodów z napędem elektrycznym w USA rośnie wolniej niż w Europie, gdzie unijne przepisy wspierają politykę zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. W tym samym czasie administracja prezydenta USA Donalda Trumpa próbuje cofnąć przepisy jego poprzednika, Baracka Obamy, mające na celu poprawę efektywności paliwowej.

Według firmy badawczej NPD Group sprzedaż e-rowerów wzrosła w USA o 91 proc. w latach 2016-2017, a następnie o 72 proc. w latach 2017-2018. Łącznie od 2014 r. sprzedaż rowerów elektrycznych w USA wzrosła ponad ośmiokrotnie.