Elektromobilność ściąga do Europy chińskie fabryki aut. Polska o krok przed innymi

Chińskie firmy motoryzacyjne zwiększają sprzedaż na innych rynkach, a wraz z nią - budowę zagranicznych fabryk. Europa to jeden z obszarów inwestowania. Poszukiwania odpowiednich lokalizacji już trwają. Polska jest krok przed innymi... Wykorzystamy szansę czy damy się wyprzedzić?

Według danych Chińskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (China Association of Automobile Manufacturers, CAAM) eksport aut z nowymi napędami, w tym elektrycznych, wzrósł w pierwszym półroczu tego roku o ponad 160 proc.

Chińskie koncerny zwiększają sprzedaż na zagraniczne rynki, a wraz z tym zaczynają myśleć o zagranicznych fabrykach.

W Europie patrzą także na polskie lokalizacje – współpraca Electromobility Poland i Geely może być naszym plusem, ale opóźnienia projektu mogą nam zaszkodzić.

Chiny zbudowały największy na świecie rynek elektrycznych aut. Teraz elektromobilność pozwoli im na podbijanie kolejnych rynków, nawet takich, które wcześniej broniły się przed napływem chińskich aut spalinowych - np. Unii Europejskiej.

Unijne plany transformacji transportu, zakładające m.in. na zakazie sprzedaży nowych samochodów spalinowych od 2035 r. czy rozwoju elektromobilności właśnie, powodują, że samochody elektryczne są mile widzianym elementem importu do Wspólnoty. Chińczycy chcą jednak sprzedawać u nas wystarczająco dużo aut, by bardziej opłacało im się budować tu fabryki, niż sprowadzać auta z Chin.

Według danych przytaczanych przez Chińskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (China Association of Automobile Manufacturers, CAAM) eksport samochodów z Kraju Środka wyniósł w pierwszym półroczu tego roku 214 000 aut, z czego 53 400 aut stanowiły pojazdy z nowymi napędami (NEV), w tym samochody elektryczne. Dla całości eksportu oznacza to wzrost rok do roku o 75,7 proc., ale dla aut NEV to skok o 164,1 proc.

Chińskie koncerny chcą sprzedawać, ale i produkować auta w Europie

SAIC Motor, jeden z liderów chińskiego rynku, jeszcze w tym roku chce sprzedać w Europie ponad 200 000 aut. Na razie sprzedaż koncernu opiera się na przejętej po bankructwie w 2005 roku brytyjskiej marce MG, która ma 830 punktów sprzedaży w 28 krajach Europy.

Projektowane w Wielkiej Brytanii - pod okiem SAIC - samochody są produkowane w Chinach. Marce udało się między marcem w czerwcem tego roku utrzymać sprzedaż w Europie na poziomie przekraczającym 20 000 aut miesięcznie. Koncern zapowiedział, że szuka lokalizacji dla fabryki, którą chce zbudować na Starym Kontynencie.

Chiński koncern Geely także przygląda się Europie, bo w tym i przyszłym roku chce wprowadzać swe samochody elektryczne na kolejne rynki. Naturalnym krokiem byłaby zatem budowa tu fabryki. Kolejnej, bo koncern jest właścicielem marki Volvo, produkującej auta w Europie. Zwiększenie sprzedaży i wprowadzenie na unijne rynki nowej marki Zeekr będzie sprzyjało planom budowy tu fabryki.

Opóźnienia projektu Izery można wykorzystać - jeśli nam nie zaszkodzą

W tym wypadku jesteśmy już krok przed innymi. Mamy podpisaną z Geely umowę na wykorzystanie w produkcji Izery, polskiego samochodu elektrycznego, platformy tego chińskiego koncernu. Tej samej platformy, na której są budowane przeznaczone także dla Europy samochody marki Zeekr. Mamy także w planach budowę fabryki i nawet wybrane dobre miejsce, w Jaworznie. Problemem mogą jednak być opóźnienia, jakie złapał projekt Izery.

Z jednej strony to, że budowa fabryki jeszcze nie ruszyła, może być plusem: miała być na 100 000 aut, ale skoro jeszcze nie wystartowała, to można pomyśleć o zbudowaniu większej i produkować auta wspólnie z Geely. Wyglądałoby to podobnie jak w innych globalnych fabrykach, gdzie na tej samej platformie powstają auta różnych marek, np. w tyskim zakładzie Stellantis mamy Jeepa, a w przyszłości będą jeszcze Fiat i Alfa Romeo.

Z drugiej strony, jeżeli obecne problemy Izery z terminami będą się przedłużały, Chińczycy mogą wybrać jakąś inną, mniej "kapryśną" lokalizację, zwłaszcza że wspomniane opóźnienia to - w dużej mierze - skutek przedłużających się działań kilku rządowych instytucji i agencji.

Chodzi nie tyko o to, że wciąż nie udało się odebrać od Lasów Państwowych działki, na której ma stanąć fabryka, ale także o to, że przeznaczone na budowę fabryki pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy (które nie pokrywają całości, ale pewnie około połowę inwestycji) wymagają m.in. podpisania szeregu umów między rządowymi agencjami. Miało się to odbyć już zimą, ale nie wydarzyło do tej pory (możliwe jednak, że umowy zostaną wkrótce podpisane)...

Oczywiście na razie pieniądze z KPO są "uwięzione" w Brukseli (która wstrzymuje wypłatę środków w związku z niewywiązaniem się Polski z ustaleń dotyczących tzw. kamieni milowych), ale należy się spodziewać, że prędzej czy później do nas dotrą, a już sam fakt posiadania tego finansowania w jakiejś perspektywie, ułatwia rozmowy z potencjalnymi inwestorami czy pożyczkodawcami w sprawie pozostałej części potrzebnej kwoty.

Chińskie marki myślą także o produkowaniu aut w innych krajach Azji

Na europejski rynek chce w przyszłym roku wejść także Changan, chiński państwowy koncern motoryzacyjny. W 2021 roku liczba aut tej marki wyprodukowanych w całej jej historii przebiła 20 mln. Changan ma 14 fabryk samochodów i 33 zakłady produkujące silniki i elementy układów napędowych. Oczywiście wytwarza głównie samochody spalinowe, ale nowe napędy także odgrywają rosnącą rolę w jego produkcji.

Ta firma także myśli o fabryce poza Chinami, ale wybrała Tajlandię, gdzie kosztem 4 mld juanów (ok. 560 mln dolarów) wybuduje fabrykę na 100 000 aut w pierwszym etapie, a 200 000 docelowo. Start produkcji zaplanowano na 2024 rok.

Widać także trend odwrotny - europejskie koncerny mogą produkować w Chinach auta dla Europy

Dziennik China Daily zaznacza, że Tajlandia stała się motoryzacyjnym hubem produkcyjnym Azji Południowo-Wschodniej i przyciąga firmy związane z elektromobilnością systemem ulg podatkowych i dopłat.

To jednak nie koniec planów zagranicznego rozwoju koncernu Changan.

"Do 2030 roku nasze zagraniczne inwestycje przekroczą 10 mld dolarów, roczna sprzedaż na zagranicznych rynkach przekroczy 1,2 mln aut, a zatrudnienie za granicą sięgnie 10 000 pracowników" – miał poinformować koncern według serwisu China Daily.

Można się spodziewać, że w tak szerokich planach Europa też znajdzie swe miejsce.

Z drugiej strony: widać jednak także trend odwrotny. Tesla zaczyna eksportować na rynki azjatyckie samochody produkowane w fabryce w Szanghaju. A Volkswagen miał zapowiedzieć, że planuje w chińskiej fabryce w Hefei produkować samochody elektryczne dla Europy - szczegółów na razie nie podano.