Elektromobilność sprawi, że samochody używane będą droższe

Od 2035 r. w Unii Europejskiej najprawdopodobniej nie kupimy już nowego samochodu osobowego lub dostawczego z napędem spalinowym. Jak to wpłynie na rynek aut używanych? Może być drożej.

Na początku czerwca 2022 r. przyjęto w Parlamencie Europejskim uchwałę w ramach pakietu „Fit for 55”, która postuluje wprowadzenie na terenie Unii Europejskiej zakazu sprzedaży nowych samochodów osobowych oraz lekkich dostawczych z napędem spalinowym. Oznaczałoby to, że od 2035 r. kupimy wyłącznie nowe auto elektryczne lub z silnikiem na wodór. To zapowiedź ogromnych zmian i inwestycji w infrastrukturze drogowej na terenie całego kontynentu.

Jak zareaguje rynek samochodów używanych?

Obecnie – w II kwartale 2022 roku – na rynku samochodów używanych mniej niż 1 proc. wszystkich ofert to samochody elektryczne – tak wynika z danych autobaza.pl. Niski popyt na ten rodzaj napędu wynika z wysokich cen elektryków oraz słabego rozwoju niezbędnej infrastruktury.

Nowe przepisy Unii Europejskiej mogą też sprawić, że ceny aut jeszcze bardziej wzrosną.

- Na rynku samochodów używanych będzie jeszcze drożej niż jest teraz. To wydaje się nieuniknione. Mały wolumen samochodów elektrycznych na rynku sprawia, że ich cena jest wysoka. Taki sam trend spotka samochody spalinowe z drugiej ręki. Producenci będą ograniczać produkcję, co poskutkuje coraz niższą ich podażą na rynku. Mieszkańców naszego kraju nowe prawo może przerażać – nie jesteśmy na nie gotowi. Mamy nadzieję, że efektywnie wykorzystamy te 13 lat, które zostały do wprowadzenia zmian - stwierdza Piotr Korab z serwisu autobaza.pl.

Aby sprostać przepisom Wspólnoty, niezbędne są inwestycje w infrastrukturę. Z raportu "Polish EV Outlook" wynika, że do 2025 r. w Polsce powinno działać już blisko 50 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania. Jednak przy około 29 milionach samochodów w kraju, gdyby choć co czwarty z nich był elektryczny, to na jedną ładowarkę przypadłoby aż 145 samochodów.