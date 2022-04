Elektromobilność w Polsce gna czy kuleje? Zaproszenie na sesję Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Dane statystyczne dotyczące rozwoju elektromobilności w Polsce sugerują, że aut przybywa szybko, a infrastruktura nie pozostaje w tyle. Czy rzeczywistość jest równie dobra co statystyki? Co zrobić, żeby tak było - na te pytania postaramy się dopowiedzieć podczas sesji Elektromobilność w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Liczba sprzedawanych w Polsca samochodów elektrycznych w pierwszym kwartale tego roku była o 57 proc. wyższa niż przed rokiem. Na naszych drogách jeździ już łącznie 43 365 elektrycznych samochodów osobowych, z czego niemal połowa to auta w pełni bateryjne (21 576 sztuk), a reszta to hybrydy plug-in. Mamy też 1877 elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych. Flota elektrycznych motorowerów i motocykli składa się z 10 777 sztuk. To też elektromobilność.

Pod koniec marca 2022 r. w Polsce funkcjonowały 2113 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Piękne liczby. A jaki jest stan polskiej elektromobilności naprawdę?

Jak wyglądamy na tle innych krajów Europy? Czy działający u nas system pozwala już na upowszechnienie się napędów elektrycznych? Czy mamy je gdzie ładować i czym? Jak potencjalny rozwój e-mobilności może wpłynąć na stabilność systemu elektroenergetycznego? Podczas sesji Elektromobilność postaramy się przyjrzeć uwarunkowaniom rozwoju polskiej e-mobilności – czego potrzebujemy, by przyspieszyć?

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna): Jakub Faryś, prezes, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Michał Kubicki, specjalista ds. wodoru w transporcie, Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu, Komisja Europejska, Katarzyna Sobótka-Demianowska, Head of Emobility, Claritas Investments, Przemysław Szywacz, Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół doradców dla branży motoryzacyjnej, KPMG w Polsce, Robert Tomanek, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w latach 2016-2020, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Technologii w latach 2020-2021 oraz Artur Warzocha, wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych, Tauron Polska Energia SA

Sesja Elektromobilność odbędzie się 26 kwietnia 2022 r. w godzinach 11.30-13.00 w sali Audytoryjnej.

