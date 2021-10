Elektromobilność w Polsce nie stoi w miejscu

Według danych z końca września 2021 r. w Polsce zarejestrowanych było łącznie 31 633 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Przez pierwsze dziewięć miesięcy 2021 r. ich liczba zwiększyła się o 12 897 sztuk, tj. przybyło ich o 120 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku - wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).

- Podczas Kongresu Nowej Mobilności 2021 padło kilka istotnych deklaracji dotyczących kolejnych kroków w zakresie programów wsparcia rynku e-mobility w Polsce. NFOŚiGW zdecydował się podnieść budżet programu „Mój Elektryk” o dodatkowe 200 mln zł. Ponadto, już w październiku ruszy nabór dla przedsiębiorców i innych podmiotów instytucjonalnych kupujących samochody elektryczne za gotówkę lub na kredyt. Co więcej, w ciągu najbliższych tygodni powinno nastąpić uruchomienie dedykowanego systemu wsparcia w obszarze infrastrukturalnym – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.Jakub Faryś, prezes PZPM, komentuje, że z ostatnich zapowiedzi NFOŚiGW cieszy szczególnie ta mówiąca o rychłym uruchomieniu dofinansowania do infrastruktury ładowania i tankowania wodoru.- To właśnie w dobrej infrastrukturze spoczywa jedno z ważniejszych źródeł sukcesu przedsięwzięcia pt. pojazdy niskoemisyjne - zwłaszcza bateryjne i wodorowe. Rozbudowa sieci infrastruktury zarówno prywatnej jak i publicznej ładowarkami o bardzo dużej mocy, ale też siecią ładowania wolnego, np. na dużych osiedlach mieszkaniowych, będzie milowym krokiem w upowszechnianiu napędów niskoemisyjnych. mówi Jakub Faryś, prezes PZPM.- W tym kontekście należy podkreślić, że po niedawnym opublikowaniu przez Komisję Europejską projektu programu Fit for 55, branża motoryzacyjna oszacowała, że aby spełnić bardzo ambitne cele redukcji emisji CO2, w całej Europie musi powstać sieć ładowania składająca się 6 milionów ładowarek i ponad tysiąca stacji tankowania wodoru - mówi Jakub Faryś.