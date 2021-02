Elektryczne? Niekoniecznie. Takie będą auta przyszłości

Samochód przyszłości nie musi być elektryczny, ale będzie inteligentny - będzie potrafił zaplanować trasę, umówić wizytę w serwisie, posłuży za biuro - uważa Dariusz Balcerzyk z Samaru. Jego zdaniem, najbardziej rewolucyjny będzie rozwój samochodowych systemów łączności (connectivity).

Jak podkreślił, powodzenie tego projektu zależy m.in. od zapewnienia bezpieczeństwa zarówno podróżującym samochodami "bez kierowcy", jak i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego. "Zważywszy, że to właśnie kierowca zdaje się być najsłabszym ogniwem procesu kierowania pojazdem, a przyczyną 90 proc. wypadków są ludzkie błędy, należy spodziewać się, że autonomiczny samochód przyszłości stanowić będzie lepsze i bezpieczniejsze rozwiązanie" - wskazał."Można tylko wątpić, czy tak zdefiniowana motoryzacja będzie jeszcze wzbudzać jakiekolwiek emocje" - ocenił ekspert Samaru.Jak zauważył, jednocześnie z obserwowanymi zmianami dochodzi do przetasowań wśród graczy na rynku motoryzacyjnym. "Z jednej strony rosnące koszty działalności powodują łączenie się koncernów motoryzacyjnych w większe organizmy. Z drugiej strony nowe wyzwania wobec branży i możliwości rozwoju przyciągają do niej nowych graczy, branżowych jak np. polski producent samochodów elektrycznych, oraz takich niezwiązanych z motoryzacją, np. firmy technologiczne, elektroniczne czy dostawcy software'u a nawet platform samochodowych" - wyjaśnił.Dodał, że również sprzedaż nowych samochodów wychodzi poza tradycyjne sieci dealerskie - auta oferowane są np. w wirtualnych salonach czy w supermarketach.Według eksperta, wzajemne oddziaływanie tych i innych trendów, zmian społecznych czy regulacyjnych może już niedługo prowadzić do zaskakujących efektów. "Zmiany na rynku motoryzacyjnym będą tylko przyspieszać" - stwierdził Balcerzyk.