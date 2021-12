Elektryczny boom na polskich drogach

To, co dziś myślimy o samochodach elektrycznych, jest często wynikiem stanu techniki z lat 2017 – 2018, a tu wiele się zmieniło – przekonuje Maciej Mazur, prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Na rynku mamy już 78 modeli aut w pełni elektrycznych ze średnim zasięgiem zbliżającym się do 400 km.

Zasięg elektrycznych aut rośnie z roku na rok

Polskie firmy mogłyby ponad połowę aut wymienić na elektryczne

Volkswagen przechodzi na elektryki

Co ważne stale zwiększa się zasięg dostępnych na rynku samochodów w pełni elektrycznych. Według 5. edycji katalogu, to obecnie 390 km (według procedury WLTP). W roku 2017 średni zasięg samochodów uwzględnianych w tym katalogu wynosił 228 km. W tym czasie podwoiła się także różnica między minimalnym a maksymalnym zasięgiem oferowanych aut. Obecnie wynosi 634 km.- Pojazdy całkowicie elektryczne stają się także coraz bardziej praktyczne w warunkach codziennego użytkowania. Z generacji na generację modele BEV wyposażane są w coraz pojemniejsze akumulatory trakcyjne i w konsekwencji dysponują coraz większymi zasięgami na jednym ładowaniu. W tej kategorii czołowe pozycje zajmują takie pojazdy jak Mercedes-Benz EQS (732 km), Tesla Model S (652 km) oraz BMW iX (629 km). Z katalogu wynika, że średni zasięg osobowych samochodów całkowicie elektrycznych wynosi ponad 390 km (WLTP) – mówi Albert Kania, Senior New Mobility Manager PSPA.Podobny trend można zaobserwować w segmencie PHEV. Zasięgi hybryd typu plug-in obecnej generacji często przekraczają 50 km w trybie zeroemisyjnym (WLTP). Rekordzistą w tej dziedzinie jest Mercedes-Benz Klasy S, który na napędzie elektrycznym może przejechać w teorii 103 km. Kolejne miejsca zajmują LEVEC TX (101 km), jak również Mercedes-Benz Klasy C (100 km).Firma Webfleet Solutions sprawdziła, jaka jest gotowość europejskich firm na przejście na samochody elektryczny – przyjęto, że byłoby to możliwe w firmach, których samochody robią dziennie do 300 km. Piotr Zubrycki, Manager Software Engineering w Webfleet Solutions stwierdził, że 61 proc. aut użytkowych we flotach mogłoby być zamienionych na pojazdy elektryczne bez utraty wygody korzystania z samochodu (w Polsce 49 proc.), a ponad 34 proc. firm mogłoby całą swoją flotę zamienić na elektryczne.Czytaj także: Przybywa elektryków - w salonach i na drogach. Wybór jest coraz trudniejszy Wyposażanie EV w pojemne akumulatory trakcyjne idzie w parze z przystosowywaniem ich do coraz większych mocy ładowania i korzystania z ultraszybkich stacji. Już nie tylko Porsche Taycan pozwala na uzupełnianie energii z mocą powyżej 200 kW - do tego grona dołączyły m.in. takie modele, jak Hyundai IONIQ 5, KIA EV6 czy Audi e-tron GT. Do niedawna standardem w przypadku samochodów całkowicie elektrycznych było 50 kW.Tomasz Tonder, dyrektor PR i Corporate Affairs Grupy Volkswagen w Polsce stwierdził, że jego firma stara się już zmieniać swoje samochody na elektryczne bazując na tym, że ma 13 modeli BEV oraz ponad 30 hybryd PHEV, z których wiele dysponuje zasięgiem ponad 500 km. Przygotowała się do tej zmiany, stawiając na firmowym parkingu ponad 50 ładowarek i przechodząc na zasilanie energią ze źródeł odnawialnych.– Z perspektywy użytkownika czas potrzebny na załadowanie samochodu to kilka sekund, bo tyle czasu potrzebuje na wpięcie wtyczki, kiedy idąc do pracy pozostawia samochód na parkingu – powiedział Tomasz Tonder.Przyznaje jednak, że infrastruktura pozostaje kluczowym elementem rozwoju elektromobilności. – Na autostradzie z Poznania do Warszawy nie ma ani jednej ładowarki o mocy wyższej niż 100 kW – powiedział Tomasz Tonder. Moc ma duże znaczenie – podczas gdy na naładowanie akumulatorów od 20 do 80 proc. w ładowarce 50 kW Volkswagen ID.3 z bateriami 77 kWh potrzebuje 61 minut, to w ładowarce 350 kW Audi e-Tron GT (83,7 kWh) ładuje się w 12 minut.Raport „Katalog pojazdów elektrycznych” zawiera modele całkowicie elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) i hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles), dostępne w stałej sprzedaży na terenie Polski. Prezentowane są m.in. ceny pojazdów oraz ich szczegółowe parametry.