Elektryczny czeski film

Rośnie zamieszanie wokół i tak już opóźnionych dopłat do samochodów elektrycznych – rząd planuje obniżenie dopłat do samochodów osobowych o połowę, co zmniejszy ich atrakcyjność i jeszcze bardziej opóźni uruchomienie systemu. Powód? Dotychczasowe limity były ustalane w roku 2018, kiedy ceny aut EV były znacznie wyższe. Problem? Obecna obniżka cen to... wynik dostosowania ich do wyznaczonej przez rząd granicy cen aut uprawniających do dopłat.

Według zapowiedzi dopłaty mają być zredukowane z 37,5 tys. zł do 18 750 zł.

Zmiana limitów ma umożliwić skorzystanie z nich większej liczbie osób.

Zmiany w systemie opóźnią start dopłat.