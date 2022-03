Elektryczny mikrodostawczak Opla, czyli odpowiedź na ciasne centra miast

Ta zabaweczka ma być w pełni funkcjonalnym samochodem miejskim dla dostawców przesyłek kurierskich, pizzy czy leków. W ciasnych centrach miast może się sprawdzić.

Podobnie jak w wersji osobowej silnik elektryczny Opla Rocks‑e Kargo rozwija moc ciągłą 6 kW/8 KM, z możliwością jej zwiększenia do 9 kW/12 KM, na przykład w trakcie przyspieszania. Ładowanie akumulatora o pojemności 5,5 kWh do pełna z domowego gniazdka zajmuje około czterech godzin. Trzymetrowy kabel do ładowania jest zamontowany na stałe – wystarczy wyciągnąć go z drzwi pasażera. Opel oferuje również adapter umożliwiający korzystanie z publicznych stacji ładowania. Zasięg wynosi do 75 kilometrów (WLTP1).Zamówienia na Opla Rocks‑e KARGO można będzie składać już w tym roku, początkowo tylko w Niemczech i Holandii. W przyszłości planowana jest też dostępność na kolejnych rynkach.