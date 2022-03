Elektryczny „ogórek” Volkswagena wyskoczył ze słoika

Volkswagen zaprezentował nowy model ID. Buzz, spadkobiercę tradycji kultowego „ogórka” z epoki dzieci kwiatów. To w pełni elektryczny samochód dostawczy, który jesienią wyjedzie na drogi w wersji osobowej i dostawczej.

Wyrafinowana elektronika

Zrównoważone podejście do materiałów

Samochód będzie miał bogaty zestaw systemów asystujących, wraz ze standardowym system ostrzegawczy „Car2X”, który ma wykorzystywać sygnały z innych pojazdów i infrastruktury transportowej do wykrywania zagrożeń w czasie rzeczywistym. Oczywiście wówczas, kiedy te samochody i infrastruktura również będą przygotowane, aby takie informacje przesyłać. W standardzie także funkcja hamowania awaryjnego „Front Assist” czy asystent utrzymania pasa ruchu „Lane Assist”. Wśród nowości opcja „Memory Function”, pozwalająca na automatyczne parkowanie na wcześniej zapamiętanej trasie, pozycji.Czytaj także: Nowy SUV Renault bez diesla – same hybrydy Dowodem technologicznego zaawansowania samochodu ma też być wysoki poziom przystosowania do autonomicznej jazdy na poziomie 4, w którym komputer może zastąpić kierowcę. ID. Buzz ma być wykorzystywany w systemie autonomicznego transportu, który ma być wprowadzony w Hamburgu w roku 2025. Volkswagen chce wprowadzić taką usługę we współpracy z firmą MOIANa zewnątrz oprócz bryły nadwozia charakterystyczne będą LEDowe światła do jazdy dziennej i opcjonalne dwubarwne malowanie karoserii. We wnętrzu postawiono na prostotę i funkcjonalność o czystych liniach. Całkowicie zrezygnowano z wykorzystania skóry w tapicerce. Zamiast tego pojawiają się materiały z recyklingu, np. tkaniny wykonane z przetworzonych butelek PET.Konstrukcja samochodu opiera się pod względem technicznym na module Modular Electric Drive Kit (MEB) Grupy VW, skalowalnej platformie do masowej produkcji samochodów całkowicie elektrycznych. Będzie produkowany w zakładach w Hanowerze.