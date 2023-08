Elektryki komplikują produkcję samochodów

Stosowanie napędów elektrycznych w samochodach powoduje głębokie zmiany w procesie produkcji. Nowe fabryki będą działały inaczej, a istniejące zakłady czeka prawdziwa rewolucja.

W przypadku fabryk produkujących ten sam model z różnymi rodzajami napędów trzeba tworzyć dodatkowe linie montażu i podmontażu elementów.

Fabryka Stellantis w Tychach to przykład zakładu zbudowanego tylko dla samochodów z napędem elektrycznym, który trzeba było dostosować do potrzeb produkcji aut z różnymi napędami.

Operatorzy pracujący przy wielu elementach samochodów elektrycznych będą musieli mieć uprawnienia do pracy z wysokimi napięciami. Wkrótce będzie to dotyczyło także mechaników w serwisach.

Elektromobilność wprowadza wiele zmian nie tylko na drogach i miejscach parkingowych, ale także w fabrykach. To wynik zmiany napędu. Z linii produkcyjnych znikają elementy charakterystyczne dla aut spalinowych, które nie występują w autach elektrycznych, takie jak układy wydechowe czy paliwowe. Za to pojawiają się nowe elementy związane przede wszystkim z bateriami (samochody elektryczne wymagają np. znacznie większej liczby kabli).

Szczególnie trudny będzie okres, w którym te same modele będą często montowane w kilku wersjach napędu – jako samochody spalinowe, hybrydowe bądź elektryczne. W przypadku nowo budowanych fabryk trzeba planować dodatkowe linie czy strefy podmontażu i logistyki. Znacznie trudniej znaleźć dla nich miejsce w fabrykach budowanych z myślą wyłącznie o samochodach spalinowych.

Zmiany te możemy zobaczyć także w zakładach działających w Polsce. Dobrym przykładem jest gliwicka fabryka samochodów dostawczych Stellantis. Od początku budowano ją z myślą o produkowaniu samochodów z różnymi rodzajami napędu, więc projektując budynki, można było zaplanować określony przebieg dodatkowych linii.

- Od początku wiedzieliśmy, że będziemy produkowali także wersje z napędem elektrycznym, więc budując nowy zakład, przygotowaliśmy go do tej produkcji, zapewniając konieczne linie, miejsca podmontażu czy dodatkowe strefy logistyczne. Mamy odpowiednio zaprogramowane systemy produkcji w spawalni i lakierni, dostosowane do nieco innej specyfiki budowy podwozia i nadwozia samochodu elektrycznego - mówi Ziemowit Zakrzewski, kierownik inżynierii produkcji LCV X250.

Podkreśla on, że pod pewnymi względami samochód elektryczny jest nieco bardziej skomplikowany niż spalinowy i trzeba było na linii montażu stworzyć kilka nowych stanowisk.

- W samochodach elektrycznych architektura elektryczna jest bardziej rozbudowana niż w spalinowych. Pojazdy te mają także dodatkowe elementy, np. zabezpieczenia zestawu bateryjnego przed uderzeniami bocznymi lub specjalne płyty chroniące je w wypadku uderzenia podwoziem w kamień - wyjaśnia Ziemowit Zakrzewski.

Zestawy bateryjne są montowane w podwoziach, z punktu widzenia pasażerów - pod podłogą, a więc zbyt wysoko wystający kamień może uszkodzić zestaw bateryjny, a to w niektórych przypadkach może się skończyć nawet pożarem samochodu.

Dostosowanie istniejącej już fabryki do nowych wymagań to wiele miesięcy projektowania

Największym problemem było stanowisko zwane w żargonie producentów samochodów "marriage", czyli małżeństwo, na którym łączy się nadwozie samochodu i zespół napędowy.

- Na stanowisku marriage mamy wymienne palety, dostosowane do wymogów i budowy odmiennych napędów. Mamy inne palety dla wersji wysokoprężnej, a inną dla elektrycznej - mówi Ziemowit Zakrzewski. W zależności od potrzeb palety magazynuje i wymienia wyspecjalizowane urządzenie.

W przypadku fabryki Stellantis w Tychach mamy do czynienia z koniecznością dostosowania fabryki zbudowanej tylko dla aut z napędem elektrycznym do potrzeb produkcji aut z różnymi napędami. Kwestię samego stanowiska marriage rozwiązano tam podobnie, ale konieczność dostosowania do potrzeb nowych linii produkcyjnych i logistycznych, a także powierzchni magazynowych wymagała już znacznie poważniejszych zabiegów.

- Rozwiązania dla linii baterii to efekt wielomiesięcznego projektowania i zastosowania rozwiązań wypracowanych zarówno przez naszych specjalistów, jak i z wykorzystaniem najlepszych praktyk grupy Stellantis - mówi Michał Lach, kierownik wydziału montażu głównego Stellantis Tychy.

Linia produkcyjna samochodów elektrycznych została zintegrowana z istniejącą infrastrukturą zakładu przygotowaną do produkcji samochodów spalinowych, mniejszych niż Jeep. Całość jest rozmieszczana na dwóch halach, przy czym linia główna została zmodernizowana w celu umożliwienia produkcji samochodów w różnych wersjach silnikowych. Zwiększony obszar potrzebny na produkcję samochodu elektrycznego jest związany z budową największego i najważniejszego komponentu samochodu elektrycznego, jakim jest bateria. Dodatkowo konieczne było stworzenie placów magazynowych na końcu linii podmontażu baterii i obok linii głównej, jak najbliżej miejsca, w którym jest ona montowana do pojazdu. To powoduje, że linie logistyki wewnętrznej są dłuższe niż w nowych zakładach, budowanych od razu z uwzględnieniem potrzeb aut elektrycznych.

Montaż "elektryków" i logistyka wewnętrzna mogą wymusić rozbudowę fabryki

Przed podobnymi wyzwaniami stanął także Volkswagen w swojej fabryce w Antoninku, gdzie także ma powstawać model Caddy z różnymi rodzajami napędu.

Wiosną, podczas spotkania z dziennikarzami z okazji 30. rocznicy rozpoczęcia montażu samochodów w tym zakładzie, Dietmar Mnich, ówczesny prezes Volkswagen Poznań, przyznał, że potrzeba dodatkowych linii podmontażu i terenów logistycznych jest powodem, dla którego firma myśli o poszerzeniu terenu fabryki.

Dietmar Mnich powiedział, że jeżeli Volkswagen Poznań chce w Antoninku produkować auta elektryczne, to nieco musi zmienić koncepcję infrastrukturalną zakładu, ponieważ elektryki stawiają nieco inne wymogi techniczne. Dotyczy to na przykład baterii czy punktów logistycznych, które muszą być inaczej ulokowane.

Niektóre elementy linii w przypadku samochodów elektrycznych są znacznie bardziej skomplikowane niż w wypadku spalinowych. Takim przykładem jest jeden z ostatnich segmentów linii produkcyjnej, na którym tankuje się samochody w wypadku wersji spalinowej. Dla aut spalinowych jest to jeden dystrybutor stojący obok linii.

- Na potrzeby ładowania samochodów elektrycznych została stworzona dodatkowa operacja, która pozwala na naładowanie baterii do mniej więcej 1/3 pojemności - dodaje Michał Lach.

Kolejnym wyzwaniem jest szkolenie pracowników. Przy czym nie chodzi tylko o różnice w budowie napędów czy samochodów. Baterie samochodów elektrycznych mają napięcie od 200 V do 400 V. Wszyscy pracujący przy nich operatorzy muszą więc mieć uprawnienia SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich), wymagane do pracy przy wysokich napięciach.

To standardowe uprawnienia, jakie muszą posiadać elektrycy pracujący w domach, przy odnawialnych źródłach energii czy jej magazynach. Teraz wymagane są także od operatorów w fabrykach samochodów, a wkrótce przed taką koniecznością staną także mechanicy, którzy będą chcieli obsługiwać te samochody.

Nowym wyzwaniem jest także czystość produkcji wielu elementów samochodu

Następną kwestią jest czystość. Oczywiście dla tych, którzy mogli oglądać fabryki samochodów sprzed pół wieku, już dziś zakłady te są niemal "sterylne". W wypadku nowych napędów znaczenie czystości będzie jeszcze wyższe - i to znacznie.

- W przypadku tradycyjnych układów paliwowych znaczenie czystości było znacznie mniejsze. W zasadzie nie zwracaliśmy uwagi na wiele rodzajów zanieczyszczeń. Teraz, kiedy mówimy o pojazdach elektrycznych, wymagania poszły dziesięciokrotnie w górę - liczy się nie tylko ilość, ale także jakość zanieczyszczeń. Mówimy nawet o włóknach przeszkadzających w poprawnym funkcjonowaniu mechanizmu - powiedział Maciej Płonka, CEO Parts4Cleaning, podczas tegorocznego International Automotive Business Meeting.

Przede wszystkim chodzi tu o baterie, w których przypadku szczególnie krytyczny jest faza produkcji i montażu. Według Macieja Płonki samozapłony samochodów elektrycznych są zwykle wynikiem zanieczyszczeń w zestawach bateryjnych.

Płonka podkreślił, że jeszcze wyższe wymagania stają przed zakładami produkującymi części, a także całe pojazdy z napędem wodorowym, w których ważne staną się nie tylko zanieczyszczenia mechaniczne, ale także chemiczne.

Część związków chemicznych może bowiem zanieczyszczać wodór, co będzie wpływało na pracę i bezpieczeństwo całego układu. Wiemy już, że fabryki samochodów w Polsce takie auta także będą produkowały. Kolejnych wyzwań, związanych z dostosowaniem produkcji do nowych wymogów, z pewnością nie zabraknie.