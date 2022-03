Elimen idzie po miliony na napędy elektryczne i magazyny energii

Elimen, polska firma tworząca rozwiązania dla elektromobilności i energoelektroniki, chce pozyskać kapitał na dalszy rozwój i ekspansję rynkową. Na urynkowienie opracowanych napędów elektrycznych i magazynów energii chce pozyskać niemal 9 mln złotych.

Firma coraz mocniej zaznacza swoją obecność także poza światem elektromobilności, tworząc magazyny energii - zarówno małe, przydomowe urządzenia, jak i wielkie, kontenerowe rozwiązania dla przemysłu czy farm OZE. Ich modułowość pozwala dostosować pojemność magazynów do konkretnych wymogów klienta.Inżynierowie Elimen Group tworzą też rozwiązania "szyte na miarę", zapewniając wachlarz usług projektowych, w tym pełną dokumentację. Specjaliści oferują również konsultacje inżynierskie, które pozwalają zdefiniować założenia i kryteria produktowe, tak by tworzyć prototypy produktów odpowiadających na różnorodne potrzeby klientów.Plany firmy na przyszłość obejmują m.in. licencjonowanie produktów. Stale optymalizując opracowywane technologie, Elimen chce stać się partnerem z zakresu innowacyjnych rozwiązań dla producentów elektromobilności oraz osób poszukujących nowoczesnych rozwiązań z obszaru zarządzania energią.Pozyskane środki zostaną przeznaczone na skalowanie sprzedaży produktów - zwłaszcza napędów i magazynów energii oraz poszerzenie parku maszynowego i zakup komponentów, co miałoby pozwolić skokowo zwiększyć produkcję. Według ostrożnych szacunków, w 2025 roku obroty firmy mają przekroczyć 50 mln zł.Rozwój spółki może być znacznie szybszy niż w wielu innych branżach, dlatego, że zarówno rynek elektromobilności, jak i magazynów energii, będzie rósł w postępie niemal geometrycznym. Z analiz Bloomberg NFE wynika, że w 2040 roku aż 80 proc. nowo sprzedawanych samochodów będzie napędzanych elektrycznie.