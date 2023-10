Elon Musk jedną wypowiedzą obniżył kurs akcji Tesli

Po ogłoszeniu przez Teslę wyników trzeciego kwartału cena akcji firmy poszła w dół. Trudno powiedzieć, na ile to wynik gorszych niż się spodziewano wyników, a na ile skutek wypowiedzi Elona Muska, który powiedział inwestorom, że... będzie gorzej.

Przychody Tesli to w trzecim kwartale 2023 roku 23,35 mld dolarów z dziewięcioprocentowym wzrostem rok do roku.

Skorygowany wynik EBITDA spadł jednak rok do roku o 24 proc., sięgając 3,758 mld dolarów.

Elon Musk zapowiedział, że Cybertruck w końcu listopada wejdzie na rynek i... przyniesie firmie straty w krótkim terminie.

W trzecim kwartale tego roku Tesla wyprodukowała 430 000 aut, a dostarczyła na rynek 435 000. Spadek w wolumenie produkcji to wynik zapowiedzianych wcześniej przerw produkcyjnych związanych z modernizacją fabryk. Zapowiadana wcześniej liczba 1,8 mln aut, jakie Tesla chce sprzedać w tym roku, pozostała niezmieniona.

W trzecim kwartale wyprodukowano magazyny energii o łącznej pojemności 4 GWh, co pozwoliło segmentowi Energy Generation and Storage dodać do zysku brutto Tesli 0,5 mld dolarów. Segment wypracował 1,559 mld dolarów przychodu. To niewiele w zestawieniu z niemal 20 mld dolarów jakie przyniósł segment Automotive, ale znaczący jest wzrost wynoszący w tym wypadku 40 proc.

Segment Automotive zwiększył przychody o 5 proc., sięgając 19,625 mld dolarów. W sumie przychody Tesli to w trzecim kwartale 23,35 mld dolarów z dziewięcioprocentowym wzrostem rok do roku. Zapewne mogłyby być wyższe, gdyby nie dokonana przez firmę obniżka cen samochodów.

Produkcja aut w nowych fabrykach Tesli wciąż kosztowniejsza niż w starych

Skorygowany wynik EBITDA spadł jednak rok do roku o 24 proc., sięgając 3,758 mld dolarów. Co prawda firma deklaruje, że udało jej się obniżyć koszt produkcji pojedynczego samochodu, ale przyznaje, że w nowych fabrykach w Niemczech i w Teksasie (USA) pozostają one wyższe niż w starych zakładach w Chinach i Kalifornii (USA). Koszt wprowadzonych w zakładach zmian i modernizacji to kolejny element negatywnie wpływający na zyski.

Rozwodniony zysk netto liczony w myśl stosowanych w USA zasad księgowych GAAP wyniósł 1,853 mld dolarów i był o 44 proc. niższy rok do roku. Zysk liczony bez GAAP (czyli np. z uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych) to 2,318 mld dolarów, co oznacza spadek o 37 proc.

Elon Musk, prezes Tesli stwierdził, że wzrost stóp procentowych jest jednym z powodów obniżek cen aut Tesli w tym roku, ale także opóźnień w budowie fabryki, którą koncern chce uruchomić w Meksyku. – Jeżeli stopy procentowe zaczną spadać, przyspieszymy – deklarował Elon Musk.

Szef Tesli zwrócił uwagę także na niekorzystny wpływ sytuacji geopolitycznej na sentyment nabywców. – Kiedy ludzie czytają o wojnach na całym świecie, to kupno samochodu nie jest ich pierwszą myślą – powiedział Elon Musk.

Ma minąć nawet półtora roku zanim Tesla zacznie zarabiać na Cybertrucku

Wśród elementów negatywnie wpływających na zyski Tesla wymienia także wydatki na badania i rozwój związane m.in. z projektem pick-upa Cybertruck. Elon Musk stwierdził podczas konferencji dla inwestorów, że dostawy tego modelu ruszą jeszcze w tym roku, a na Twitterze zapowiedział ten start na 30 listopada. Zastrzegł jednak, że minie jeszcze trochę czasu, rok do 18 miesięcy, zanim Tesla zacznie na tym modelu zarabiać.

– Ogromnej pracy będzie wymagało osiągnięcie odpowiednich wolumenów produkcji i pozytywnych przepływów finansowych przy cenie, na którą ludzie będą mogli sobie pozwolić – powiedział Elon Musk, zaznaczając, że to najlepszy dotąd model Tesli.

Według Agencji Reutera te wypowiedzi Muska dotyczące opóźnień w budowie zakładu w Meksyku i strat, jakie w krótkim okresie ma przynieść wprowadzenie na rynek Cybertrucka spowodowały, że kurs akcji, który wkrótce po ogłoszeniu wyników wzrósł o 1 proc., w kolejnych godzinach zaczął spadać.