Elon Musk ma problem. Wymyślonemu przez niego Cybertruckowi wyrósł poważny konkurent

Zaprezentowana ponad dwa lata temu elektryczna terenówka firmy Tesla podobno wkrótce trafi do seryjnej produkcji. Ci, którym wydaje się brzydka i niefunkcjonalna powinni przyjrzeć konkurencyjnemu produktowi.

Ten konkurent Cybertrucka to Thundertruck, pojazd elektryczny, który opisywany jest jako "wytrzymały, przyjazny dla środowiska i wszechstronny". Tak promuje go agencja kreatywna Wolfgang.



Jedną z ciekawszych cech tej maszyny jest jego modułowa konstrukcja, w której można wybrać konfigurację napędu - 4x4 albo 6x6. W konfiguracji 4x4 pojazd ma akumulator o mocy 180 kWh, co pozwala mu pokonać na jednym ładowaniu baterii 400 mil, czyli blisko 650 km. Jeśli 4×4 to za mało, firma oferuje opcję 6x6. W tym przypadku samochód przejedzie na jednym ładowaniu 560 mil (ok. 900 km), za co odpowiada większy akumulator - 300 kWh.

Innowacją są z pewnością markizy z bateriami słonecznymi, które można rozłożyć na dachu pojazdu, gdy zabraknie mu energii w trasie. Trochę jak w filmach o podboju Marsa. Markizy te przypominają skrzydła nietoperza i poza tym, że ładują akumulatory, zapewniają też cień pasażerom samochodu podczas biwakowania.

Co ciekawe, projektanci Thundertrucka wyposażyli go w narzędzie, o którym jeszcze nie śniło się współczesnym kierowcom. Chodzi o dron, którego zadaniem jest zapewnienie kierowcy rozeznania w terenie. Na razie firma nie podała informacji o cenie pojazdu i terminie wprowadzenia go do produkcji. Więcej informacji można znaleźć na Wolfgangla.com.