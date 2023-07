Elon Musk zwiększa produkcję aut. Rosną też zyski Tesli

Amerykański producent samochodów elektrycznych Tesla w II kwartale 2023 roku sprzedał 466 tysięcy aut. Znacząco zwiększył przychody netto jednak zysk netto zwiększył tylko o 500 milionów dolarów. Za to kolejny kwartał z rzędu spada marża na sprzedaży.

Akcje amerykańskiego producenta samochodów elektrycznych Tesla, firmy kontrolowanej przez miliardera Elona Muska, utrzymują się w trendzie wzrostowym przez kolejnych 10 miesięcy. Dzieje się tak za sprawą oczekiwań inwestorów związanych ze zwiększeniem sprzedaży pojazdów na dwóch kluczowych rynkach czyli w Chinach i Europie. Dodatkowo sprzedaż wyrażona w euro i juanach jest korzystna ponieważ w ciągu ostatniego półrocza osłabił się do tych walut o prawie 20 procent.

W opublikowanych wynikach za II kwartał 2023 roku spółka pokazała wzrost przychodów do 24,92 miliarda dolarów wobec 16,93 miliarda w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrósł także zysk netto do 2,7 miliarda dolarów, podczas gdy w drugim kwartale 2022 roku to było 2,26 miliarda dolarów.

Wojna cenowa, zwłaszcza na rynku chińskim, skutecznie wpływa na obniżkę marży operacyjnej

Te dane pokazują, że na rynkach światowych, a zwłaszcza w Chinach trwa ostra rywalizacja cenowa i konieczne są specjalne bonusy, aby zachęcać klientów do kupna. W II kwartale Tesla wyprodukowała 497,7 tysięcy pojazdów, z czego 466 tysięcy znalazło nabywców. Dla porównania w I kwartale tego roku sprzedano 440,8 tysięcy, a przed rokiem to było tylko 258,6 tysiąca aut.

Obniżki cen doprowadziły do spadku marży operacyjnej z 19,3 procent w pierwszym kwartale tego roku do 18,2 procent w drugim kwartale. Z komunikatu wynika, że taka tendencja może się utrzymać w następnych miesiącach.

- Spółka planuje przyspieszyć produkcję i to tak szybko, jak będzie to możliwe. Mamy wystarczającą ilość gotówki, aby sfinansować plany rozbudowy fabryki w Niemczech i ponieść inne wydatki - czytamy w komunikacie giełdowym.

Tesla zamierza znacząco rozbudować swoją fabrykę w Niemczech ponieważ spodziewa się rosnącego popytu na auta elektryczne

Tesla wystąpiła do rządu niemieckiego o zgodę na rozbudowę zakładu zlokalizowanego w Brandenburgii ze względu na rosnący popyt na samochody i plany związane z uruchomieniem produkcji małego auta elektrycznego. Realizowana jest także budowa fabryki akumulatorów w Szanghaju.

Duże nadzieje Elon Musk wiąże z nowym modelem typu pick-up, który będzie skierowany szczególnie dla bogatszych klientów w Stanach Zjednoczonych. W miniona sobotę z taśm montażowych w Teksasie zjechał pierwszy samochód, który wzbudził bardzo duże zainteresowanie.

Nowy elektryczny pick-up może być kolejnym modelem, który pozwoli umocnić się na rynku amerykańskim

- Jego masowa produkcja rozpocznie się tak szybko, jak będzie to możliwe i zdecydowanie wpłynie na wyniki finansowe i wielkość sprzedaży - czytamy w komunikacie giełdowym Tesli.

Podstawowy zysk na akcję w drugim kwartale wyniósł 0,91 dolara wobec 0,73 dolara w analogicznym okresie roku minionego. Akcje Tesli na zamknięciu były notowane po 291,26 dolara co oznacza dzienny spadek o 0,71 procent.