Europa chce się uniezależnić od Chin. Powalczy z USA o duży rynek

Dotacje do produkcji baterii do aut elektrycznych będą możliwe dzięki rozluźnieniu dyscypliny w Unii Europejskiej dotyczącej wspierania projektów ekologicznych w ramach "tymczasowych ram kryzysowych i przejściowych" TCTF.

Stany Zjednoczone wygrywały początkowo rywalizację na rynku baterii samochodowych, wprowadzając ulgi dla producentów aut elektrycznych, którzy utrzymali produkcję w kraju. Teraz UE wprowadza ulgi dla swoich producentów w postaci "tymczasowych ram kryzysowych i przejściowych" (TCTF), które upraszczają warunki dla krajów członkowskich w przyznaniu pomocy dla projektów ekologicznych.

W Europie mają powstać dwie "gigafabryki", które zostaną zbudowane przez dwóch producentów baterii do pojazdów elektrycznych, planują oni na ten cel wydać około 10 miliardów euro, z czego część funduszy ma pochodzić z dotacji. Takie wsparcie będzie możliwe dzięki rozluźnieniu dyscypliny w Unii Europejskiej dotyczącej wspierania projektów ekologicznych w ramach TCTF.

Oba zakłady rozpoczną budowę w 2026 roku, zatrudnią tysiące osób i będą dostarczać baterie do europejskich producentów samochodów. Pierwszym producentem jest szwedzki Northvolt, który oświadczył, że wybierze Heide w północnych Niemczech na lokalizację swojej fabryki, o ile zatwierdzone zostaną dotacje. Z kolei drugim producentem jest tajwański ProLogium, który ogłosił, że zbuduje zakład we francuskim mieście Dunkierka.

Te działania relokacyjne mają na celu uniezależnić produkcję samochodów elektrycznych w Europie od baterii, które dotychczas były produkowane w państwach Azji Wschodniej.

Northvolt, obok Volkswagena, jest najbardziej zaawansowanym spośród zaledwie kilku europejskich graczy torujących drogę dla rodzimego przemysłu akumulatorowego, przy czym duża część planowanych mocy produkcyjnych w Europie ma należeć do graczy azjatyckich.

Zarówno Niemcy, jak i Francja musiały zwiększyć pulę dotacji, żeby dać producentom baterii atrakcyjną alternatywę na Starym Kontynencie. Stało się tak, bowiem Stany Zjednoczone w zeszłym roku skierowały duże ulgi podatkowe w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, aby pobudzić produkcję krajową.

Zakład tajwańskiej firmy ProLogium byłby jej pierwszą zagraniczną fabryką akumulatorów samochodowych. Prezydent Francji Emmanuel Macron zachęcał inwestorów z ProLogium m. in. niskimi cenami wytwarzania energii. Fabryka we francuskiej Dunkierce ma kosztować łącznie 5,2 mld euro, jej moc wyniesie 48 GWh i da zatrudnienie 3 tys. pracowników.

Dotacje dla Northvolt, szacowane na około pół miliarda euro, byłyby pierwszymi udzielonymi przez Niemcy z nowych europejskich "tymczasowych ram kryzysowych i przejściowych", przyjętych w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę i rozszerzonych w tym roku o wsparcie projektów zielonej transformacji. Dotacje te muszą być jeszcze zatwierdzone przez Komisję Europejską.