Europa kupuje więcej samochodów. Te marki lubimy najbardziej

Sprzedaż samochodów w Unii Europejskiej wzrosła w maju o 18,5 proc. w porównaniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku.

Według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) liczba nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w krajach UE (z wyłączeniem Malty, dla której statystyki nie są dostępne) wzrosła w ubiegłym miesiącu do 938,95 tys. z 792,25 tys. rok wcześniej.

Silny wzrost sprzedaży odnotowano na wszystkich głównych rynkach UE: we Włoszech wyniósł on 15,2 proc. we Francji - 14,8 proc., w Niemczech - 19,2 proc., w Hiszpanii - 8,3 proc.

Liczba nowych samochodów w Europie (kraje UE oraz Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Wielka Brytania) wzrosła w maju o 18,2 proc. - do 1 miliona 121,644 tysięcy samochodów.

Sprzedaż grupy Volkswagen (m.in. Skoda, Audi, Seat, Porsche itp.) w Unii Europejskiej wzrosła o 19,5 proc., Mercedes-Benz - o 6,6 proc., BMW - o 34,3 proc., Renault - o 35,9 proc. Tymczasem Stellantis (połączony przez Fiata Chryslera i Grupę PSA) zmniejszył sprzedaż samochodów o 0,2 proc., południowokoreański Hyundai - o 0,1 proc., amerykański Ford Motor - o 4,2 proc.

Sprzedaż japońskiej Toyoty wzrosła o 5,2 proc., a Nissana spadła o 7,5 proc.

Tesla sprzedała w zeszłym miesiącu 21 927 pojazdów elektrycznych na rynkach europejskich, w porównaniu z 957 w tym samym miesiącu rok wcześniej.

Ogółem sprzedaż pojazdów elektrycznych w regionie w maju wzrosła 1,7-krotnie – do 129 847. Udział pojazdów elektrycznych w rynku europejskim wzrósł do 13,8 proc. wobec 9,8 proc. rok wcześniej.

Sprzedaż samochodów w Unii Europejskiej w okresie styczeń-maj wzrosła o 18 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku (do 4,394 mln), w całej Europie - o 17,4 proc. (do 5,324 mln).