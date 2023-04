Europa przegrywa walkę o motoryzacyjne inwestycje. USA i Chiny nie dają nam szans

Rosnące koszty prowadzenia działalności w Europie odbierają rentowność naszym firmom (co czwarta ma straty), a w połączeniu z ochroną kosztów własnych firm przez inne państwa, powoduje, że część planowanych w Europie inwestycji może ostatecznie wylądować w innych regionach.

Transformacja napędów w motoryzacji sprawi, że wszystkie regiony od nowa będą musiały walczyć o swoją pozycję na motoryzacyjnym rynku – brak konkurencyjności Europy stawia ją na przegranej pozycji.

Sytuacja przemysłu motoryzacyjnego, zwłaszcza segmentu dostawców części i komponentów systematycznie się pogarsza – w ubiegłym roku co czwarta nie była rentowna.

Według danych CLEPA bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle części motoryzacyjnych (z wyłączeniem baterii), w IV kw. 2022 r. spadły i był to drugi kwartał spadku z rzędu.

Na temat transformacji przemysłu motoryzacyjnego będziemy mówili w czasie sesji "Motoryzacja bez spalin" w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) zauważa, że konkurencja w przemyśle motoryzacyjnym obejmuje już nie tylko firmy, ale wręcz całe państwa i regiony. „Transformacja czy też rewolucja w motoryzacji sprawi, że od nowa będą musiały walczyć o swoją pozycję. Wiele głosów wskazuje, że Europa i europejski przemysł motoryzacyjny – dotychczas niekwestionowany champion, może tę walkę przegrać” – czytamy w informacji SDCM.

Sytuacja przemysłu motoryzacyjnego, zwłaszcza segmentu dostawców części i komponentów systematycznie się pogarsza. Według danych europejskiego stowarzyszenia dostawców motoryzacji CLEPA przez trzy kolejne lata spadał poziom zyskowności operacyjnej (marża EBIT) europejskich firm. W ubiegłym roku już 77 proc. firm osiągało zyskowność poniżej 5 proc. W roku 2019 było to 41 proc. firm. Znacznie wzrosła liczba firm notujących straty – w 2019 roku było to 3 proc., w ubiegłym już 23 proc.

Umieszczona poniżej grafika, przygotowana przez CLEPA przy współpracy z firmą McKinsey pokazuje zmiany zyskowności. Najjaśniejszym kolorem jest oznaczony odsetek firm notujących straty. Nieco ciemniejszym te, które „wychodzą na zero”. Kolejny odcień to firmy mające rentowność na poziomie do 5 proc., zaś najciemniejszym kolorem oznaczono formy, które zyskują marżę EBITDA na poziomie wyższym niż 5 proc.

Konkurencyjności Europy spada i ma to odbicie w inwestycjach

Pogarszająca się rentowność wpływa na planowane w Europie inwestycje – firmy coraz mniej chętnie wybierają ten obszar gospodarczy dla swoich nowych przedsięwzięć. Według danych CLEPA bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) (ang. foreign direct investment – FDI) w przemyśle części motoryzacyjnych (z wyłączeniem baterii), w IV kw. 2022 r. spadły i był to drugi kwartał spadku z rzędu. Podczas gdy BIZ w ciągu całego roku podwoiły się do prawie 4 mld euro w 2022 r., spowolnienie pod koniec roku podkreśla obawy o konkurencyjność.

Poniższa grafika po lewej stronie pokazuje wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie (bez przemysłu bateryjnego) w kolejnych kwartałach lat 2019 - 2022. Na grafice z prawej strony CLEPA zaznaczyła zmiany w odsetku inwestycji w baterie w Europie (jasnoniebieska linia) i Stanach Zjednoczonych (linia ciemnoniebieska).

Na pogorszenie konkurencyjności w Europie wpływają nie tylko rosnące koszty prowadzenia działalności w UE, ale także działania innych krajów m.in. USA, które pod koniec 2022 r. przyjęły ustawę Inflation Reduction Act (IRA). „Warto dodać, że dane BIZ śledzą zamierzenia inwestycyjne, a tylko niewielka część zapowiedzi inwestycyjnych złożonych od 2019 r. została zrealizowana. Z analiz Transport & Environment wynika, że dwie trzecie istniejących inwestycji jest zagrożonych ze względu na IRA i wysokie koszty energii” – informuje w komunikacie SDCM.

Stowarzyszenie wyjaśnia przy tym, że IRA mimo swojej nazwy, ma mniej wspólnego z inflacją, za to wiele z polityką klimatyczną i transformacją przemysłową. Inicjatywa administracji prezydenta USA Joe Bidena wywołała wiele kontrowersji wśród partnerów gospodarczych USA, bowiem zawiera ona elementy jawnie protekcjonistyczne, a mechanizmy wsparcia i pieniądze, które za nimi stoją (370 miliardów dolarów) już pracują na rzecz USA. Od czasu przyjęcia wspomnianego aktu prawnego Stany Zjednoczone przyciągnęły ponad 50 proc. światowych inwestycji w baterie, przewyższając UE pod względem atrakcyjności inwestycyjnej.

Chiny europejskich kosztów się nie boją – nadal chcą inwestować w UE

Amerykańskie wsparcie nie przyciąga firm z Chin (czy mogłyby na nie liczyć to odrębna kwestia), których za to europejskie koszty nie odstraszają. Miliardowe inwestycje w fabryki produkujące baterie do pojazdów elektrycznych zapowiadane są coraz częściej. Do Europy wchodzą także pierwsze chińskie pojazdy elektryczne. Budzi to oczywiście obawy nie tylko europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, ale od niedawna także decydentów. Istnieje obawa, że jeśli firmy z kontynentu nie zostaną ściągnięte do USA, to zostaną wyparte przez te z Chin. Już obecnie rysuje się scenariusz dominacji firm z tego kraju w produkcji baterii do pojazdów elektrycznych, które zastąpić mają te z napędem konwencjonalnym.

- Transformacja naszej branży traci impet, podczas gdy inne regiony stają się bardziej konkurencyjne. Aby nadążyć, potrzebujemy holistycznej polityki przemysłowej, która opiera się na mocnych stronach jednolitego rynku i uznaje znaczenie utrzymania globalnych łańcuchów wartości. Oprócz złagodzenia obciążeń regulacyjnych konieczny jest przegląd zasad pomocy publicznej, aby zapewnić wsparcie w skalowaniu produkcji innowacyjnych i zrównoważonych technologii i procesów produkcyjnych – podkreślił niedawno Benjamin Krieger, sekretarz generalny europejskiego Stowarzyszenia Producentów Części Motoryzacyjnych (CLEPA).

Środki polityki UE powinny odpowiadać międzynarodowej konkurencji

Komisja Europejska przedstawiła w marcu propozycję Net-Zero Industry Act (NZIA) oraz rozporządzenia o surowcach krytycznych. Propozycje te nie tylko wpisują się w cele Europejskiego Zielonego Ładu, ale mają również na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i konkurencyjności unijnego przemysłu w obliczu wspomnianej konkurencji z USA czy Chin.

Założenia projektów mogą się jednak okazać niewystarczające dla utrzymania ekonomicznej konkurencyjności UE wobec USA i Chin. Przede wszystkim zarzuca im się reaktywność czy też odbiera je jako działanie doraźne.

- Branża motoryzacyjna jest zadowolona z propozycji KE. Wydaje się jednak, że to nie koniec drogi dla ochrony konkurencyjności europejskiego przemysłu i zapewnienia sprawiedliwej transformacji w motoryzacji. Bez uproszczenia procedur, zmian zasad pomocy publicznej i zachęt dla inwestorów prywatnych założone przez UE cele klimatyczne nie zostaną osiągnięte lub odbędzie się to kosztem europejskiej gospodarki i motoryzacji. Środki polityki UE powinny odpowiadać międzynarodowej konkurencji pod względem wielkości i horyzontu czasowego, aby dotrzymać kroku czy wręcz wyprzedzić konkurencję spoza UE – mówi Tomasz Bęben, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM), członek zarządu CLEPA.

- Europy, a zwłaszcza przemysłu motoryzacyjnego, w tak przełomowym momencie transformacji nie stać na brak holistycznej długoterminowej strategii, która wesprze firmy w walce z konkurencją spoza UE. Widzimy wyraźnie, że USA czy Chiny nie mają tego problemu – dodaje Tomasz Bęben.