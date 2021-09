Europa przesiada się do elektrycznych autobusów

Dekarbonizacja wyznacza dekadę szybkich zmian. Przy zwiększonej presji na ograniczenie emisji dwutlenku węgla i zaledwie czterech latach na spełnienie minimalnych wymogów, europejskie władze ds. transportu publicznego przyspieszają wprowadzanie e-busów. Średni udział autobusów bezemisyjnych wzrośnie do 67 proc. nowej sprzedaży do 2030 roku, co przełoży się na aż ośmiokrotny wzrost, który stworzy flotę 65 tys. e-busów – prognozuje ING Bank.

Około 98 proc. nowo zarejestrowanych autobusów bezemisyjnych w całej Europie w ciągu ostatnich dwóch lat to pojazdy z napędem elektrycznym (BEV). Autobusy elektryczne na ogniwa paliwowe (FCEV) będą odgrywać umiarkowaną rolę.

W większości krajów Europy Zachodniej minimalny udział zerowej emisji na poziomie 22,5 proc. powinien być osiągnięty do 2025 roku, by następnie do 2030 roku zwiększyć się do 32,5 proc.

Za dziewięć lat flota autobusów elektrycznych - w tym istniejące trolejbusy, które odgrywają znaczącą rolę w niektórych miastach Europy Środkowo-Wschodniej – osiągnie poziom 65 000 sztuk.

Ambitne cele UE