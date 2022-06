Europa stanie się zagłębiem baterii

Inwestycje w 40 fabryk baterii do elektryków w Europie przekroczą 150 mld EUR - szacuje Goldman Sachs (GS). W Polsce nowych marek na razie brak.

"Do 2035 r. 100 proc. sprzedawanych w Unii Europejskiej samochodów ma być w pełni elektrycznych. To oznacza, że produkcja baterii litowo-jonowych powinna osiągnąć ponad 9 TWh, a cały rynek będzie wart ponad 900 mld USD" - podaje "Puls Biznesu", powołując się na szacunki analityków GS.

Jak dodaje, przewidują oni, że do 2030 r. w Europie będzie działać 40 gigafabryk (produkujących baterie o mocy ponad 1,5 TWh). "To oznacza inwestycje za ponad 150 mld EUR i ponad 130 tys. miejsc pracy" - czytamy.

Dodano, że GS przewiduje, iż koncerny motoryzacyjne będą inwestować w krajach, z których pochodzą - skorzystają z zachęt rządowych i zostaną do tego zmuszone przez związki zawodowe. "Produkcja samochodów w Europie nie wróci do poziomu sprzed pandemii, ale w 2024 r. sięgnie 20 mln aut rocznie. Produkcja baterii również będzie lokowana w krajach rodzimych koncernów motoryzacyjnych, co już zapowiedziały m.in. niemiecki BMW i francuski Renault" - pisze "Puls Biznesu".