Europa wprowadza zachęty samochodowe

Europejski rynek samochodowy odnotował w styczniu 2022 roku najniższą liczbę rejestracji aut od co najmniej 22 lat. Co więcej, liczba ta była niższa w porównaniu ze styczniem 2021 roku, w którym z kolei zarejestrowano o 1/4 mniej pojazdów w stosunku do 2019 roku i o 33 proc. mniej w stosunku do 2018 roku.

Aby wesprzeć konsumentów i firmy w przechodzeniu na nowoczesną mobilność, konieczne jest odnowienie systemu zachęt samochodowych - informuje Corriere della Sera.

Niemcy przeznaczyły w bieżącym roku na zachęty do zakupu samochodów elektrycznych 2,1 mld euro, Francja - 1,25 mld euro, Hiszpania - 619 mln euro.

We Włoszech konieczne jest rozpoczęcie całościowej reformy podatkowej, w szczególności dla samochodów służbowych o bardzo niskiej emisji.

