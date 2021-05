Europa wyznacza tempo rozwoju elektromobilności

10 mln samochodów elektrycznych (w tym hybryd) jeździ po światowych drogach - wynika z raportu niemieckiego IAA Mobility. Najwięcej znajduje się w Chinach - 4,2 mln, w Europie jest ich 3,2 mln, a w USA - 1,7 mln.

Chiny mają najwięcej samochodów elektrycznych - 4,2 mln, ale w 2020 roku najwięcej nowych zarejestrowano w Europie - 1,37 mln.

Statystycznie na 1 tys. mieszkańców Europy przypadało w ub. roku 6,1 zelektryfikowanych pojazdów. W Chinach były to 3 samochody elektryczne na 1 tys. mieszkańców.

Norwegia wiedzie prym, jeśli chodzi o udział samochodów elektrycznych w rynku samochodowym (74,8 proc. wszystkich rejestracji w 2020 roku) i ich liczbę na 1 tys. mieszkańców - 81 samochodów.

Samochody elektryczne na 1 tys. mieszkańców

IAA Mobility przeanalizowało również liczbę samochodów elektrycznych przypadających na 1 tys. mieszkańców. Tu prym wiedzie również Europa, która aktualnie wyznacza tempo rozwoju elektromobilności. Statystycznie na 1 tys. mieszkańców przypada 6,1 zelektryfikowanych pojazdów, w porównaniu ze średnią światową 1,4 na 1 tys. mieszkańców.



Liczby liderów międzynarodowych to: Norwegia (81 samochodów elektrycznych na 1 tys. mieszkańców), Islandia (36,8) i Szwecja (20,6) są znacznie wyższe. Autorzy raportu zaznaczają, że istnieją znaczne różnice między regionami europejskimi: „Europa Północna i Środkowa mają stosunkowo dużą liczbę pojazdów elektrycznych na 1 tys. mieszkańców, podczas gdy w Europie Południowej i Wschodniej liczba ta pozostaje niska” - czytamy w raporcie IAA Mobility.



Do 2020 roku dzięki wysokim dotacjom, pojazdy wyłącznie elektryczne stanowiły 79 proc. nowych zelektryfikowanych pojazdów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych. Chiny osiągnęły nawet wskaźnik 80 proc. „Z udziałem wynoszącym 54 proc. Europa nadal znajduje się poniżej średniej światowej, która wynosi 68 proc. dla pojazdów wyłącznie akumulatorowo-elektrycznych - ale hybrydy typu plug-in są tutaj bardzo popularne. Odgrywają również ważną rolę w obniżaniu emisji w miastach, gwarantując jednocześnie duży zasięg na dłuższych trasach. Ogólny wzrost rynku pojazdów elektrycznych pokazuje, że pojazdy PHEV (hybrydy) służą jako produkt podstawowy, który w dłuższej perspektywie przyciąga klientów do elektromobilności”.