Europejczycy rzucili się na nowe samochody

Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów, sprzedaż pojazdów w Unii Europejskiej wzrosła w marcu o 28,8 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku, do 1,088 miliona sztuk.

Wszystkie największe rynki w UE wykazały w minionym miesiącu dwucyfrowe wzrosty sprzedaży: w Hiszpanii wyniosły one 66,1 proc., we Włoszech - 40,7 proc., we Francji - 24,2 proc., w Niemczech - 16,6 proc.

Liczba nowych samochodów sprzedanych w całej Europie (kraje UE oraz Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Wielka Brytania) wzrosła w marcu o 26,1 proc., do 1,42 miliona pojazdów.

Sprzedaż pojazdów Grupy Volkswagen (w tym Skoda, Audi, Seat, Porsche itp.) w UE wzrosła w zeszłym miesiącu o 35 proc. do 275 757. Udział VW w rynku UE wzrósł do 25,3 proc. z 24,2 proc. rok wcześniej.

Sprzedaż samochodów koncernu samochodowego Stellantis (połączonego przez Fiata Chryslera i Grupę PSA) wzrosła o 29 proc. do 216 862 sztuk. Udział w rynku Stellantis utrzymał się na poziomie 19,9 proc.

Sprzedaż Grupy Renault wzrosła o 30 proc. do 110 496 aut, Grupy Hyundai (w tym Kia) - o 9 proc. do 83 376 aut.

Sprzedaż samochodów koncernu Toyota wzrosła o 25 proc., BMW - o 28 proc., Mercedes-Benz - o 20 proc.

Sprzedaż pojazdów elektrycznych firmy Tesla w UE wzrosła 1,8 razy, do 40 777 sztuk.

Ogółem sprzedaż pojazdów elektrycznych w regionie wzrosła 1,6-krotnie, do 151 573 sztuk. Udział pojazdów elektrycznych w europejskim rynku wzrósł w marcu do 13,9 proc. wobec 11,4 proc. rok wcześniej.

Sprzedaż samochodów w UE w pierwszym kwartale 2023 r. wzrosła o 17,9 proc. do 2,65 mln sztuk.