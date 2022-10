Europejscy producenci aut pod ścianą. Pora na reakcję polskich firm

Samochody elektryczne zdominują europejską motoryzację. Firmy z branży automotive muszą zawczasu przestawić produkcję tak, by załapać się na falę elektromobilności.

Przejście europejskiej motoryzacji na elektromobilność wydaje się być dziś przesądzone.

- Czy to będzie silnik ładowany z gniazdka, czy to będzie silnik zasilany paliwem wodorowym, to jeszcze pewnie okaże się w najbliższej przyszłości mówi Łukasz Górecki, dyrektor klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, z którym rozmawialiśmy przy okazji konferencji Nowy Przemysł 4.0.

Zapowiadany przeskok z silników spalinowych na elektryczne nie będzie jednak łatwy.

- To jest duże wyzwanie dla naszego regionu (województwa śląskiego - red.), chociażby w związku z tym, że wiele firm działających na Śląsku to są firmy do tego tradycyjnego przemysłu motoryzacyjnego. Wytwarzają silniki, układy wydechowe, skrzynie biegów. Tych elementów w nowym samochodzie elektrycznym nie będzie - dodaje.

- Dzisiaj nie ma odwrotu od elektromobilności. Presja na elektromobilność jest dziś kładziona tak duża, że właściwie wszyscy producenci pojazdów zadeklarowali już datę, od której nie będą produkowali konwencjonalnych samochodów - zaznacza.

Do zmiany trzeba więc się dostosować i to zawczasu, by nie wypaść z branży na dobre.

- Przed tym nie umkniemy. Musimy faktycznie zadbać jedynie o to, aby te firmy, które u nas na Śląsku działają i które produkują w tradycyjnych segmentach, aby te firmy nam z rynku nie uciekły, nie znikły. Te firmy mogą się przebranżowić, mogą produkować inne elementy, muszą już dzisiaj o tym myśleć, mieć już dzisiaj tego świadomość - twierdzi Łukasz Górecki.