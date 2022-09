Europejska motoryzacja jest w opałach. Zagraża nam ofensywa Chin

Chińskie samochody jeszcze kilka lat temu uznawane były za kopie pojazdów europejskich czy amerykańskich. Dziś Chiny są największym rynkiem motoryzacyjnym, także w segmencie samochodów elektrycznych, a chińscy producenci chcą zaistnieć w Europie.

- Jeśli Unia Europejska i poszczególne kraje członkowskie nie będą wspierać zdolności produkcyjnych europejskich koncernów, budowy infrastruktury i fabryk akumulatorów, istnieje niebezpieczeństwo, że europejscy producenci samochodów zostaną w tyle za konkurencją z Chin - mówi cytowany przez serwis idnes.cz Vít Havelka, analityk w think tanku Europeum.

W Europie w 2021 roku sprzedano około 12 mln nowych samochodów, w Chinach było to 21,5 mln. Rynek chiński stale rośnie, w 2022 roku jest prawie trzykrotnie większy niż w Unii Europejskiej. Kiedy chińscy kierowcy zaczęli masowo przestawiać się na samochody elektryczne, początkowo skorzystali na tym producenci spoza Azji, jak Tesla - zwraca uwagę think tank Europeum Institute for European Policy.

Dzisiaj na rynku samochodów elektrycznych w Państwie Środka liderem jest chiński producent samochodów BYD. Jednocześnie jest to jedna z nielicznych firm na rynku elektromobilności, którym udało się zapanować praktycznie nad całym procesem produkcji samochodów. Przedsiębiorstwo z Shenzhen produkuje wszystko, od oprogramowania, przez baterie, po samochody - podkreśla think tank.

Jedynymi zachodnimi markami, które mają znaczący udział w rynku samochodów elektrycznych w Chinach są Tesla i Volkswagen.

- Podczas gdy Tesla ma status luksusowej marki premium z bardzo lojalną klientelą, VW dzieli pozycję z czterema, pięcioma chińskimi producentami, którzy bardzo dynamicznie się rozwijają - ocenia czeski analityk Michal Hruby.

- Wraz z rosnącą sprzedażą samochodów elektrycznych spada ogólny udział europejskich producentów w rynku nowych samochodów - dodaje.

Raport Europeum wskazuje, że na głównych rynkach samochodowych rozwój elektromobilności wspierany jest dotacjami czy bezpłatnymi miejscami parkingowymi. Tymczasem w Chinach toczą się debaty na temat zniesienia dopłat, gdyż samochody elektryczne sprzedają się dobrze nawet w oparciu o czysty popyt rynkowy.