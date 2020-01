Europejska premiera nowej generacji wodorowej Toyoty; producent zapowiada większy zasięg

Japoński koncern motoryzacyjny Toyota zaprezentował w środę w Niderlandach, po raz pierwszy w Europie, drugą generację samochodu wodorowego Mirai. Zdaniem producenta nowy system ogniw paliwowych oraz trzy zbiorniki wodoru zwiększają jego zasięg o 30 proc. względem poprzednika.

Jak podkreślono podczas wydarzenia Kenshiki Forum w Amsterdamie druga generacja modelu Mirai oparta jest na modułowej platformie TNGA.

Pierwszy model wodorowy Toyoty zadebiutował w 2014 roku. Obecnie kończą się prace nad wprowadzeniem do sprzedaży jego następcy, którego zasięg szacowano na ok. 500 km na jednym tankowaniu - podkreśla Toyota. Do tej pory, według japońskiego koncernu, sprzedano na świecie 10 tys. egzemplarzy tego wodorowego samochodu.

Platforma TNGA umożliwia montaż różnych jednostek napędowych w tym na ogniwa wodorowe. Toyota zapewnia, że nowa architektura zapewnia modelowi Mirai większą sztywność nadwozia. Nowy samochód ma też niżej położony środek ciężkości. Według firmy efektywniejsza praca systemu ogniw paliwowych nie tylko pozwoliła zwiększyć zasięg auta na jednym tankowaniu, ale też przekłada się na płynniejsze przyspieszenie.

Poza drugą generacją Miraia Toyota pokazała w Amsterdamie też hybrydową wersję plug-in modelu RAV4 o mocy 306 KM. Samochód ma według producenta ponad 65 km zasięgu elektrycznego na jednym ładowaniu. Ta wersja ma trafić do sprzedaży w drugiej połowie 2020 roku.

Dodatkowo przedstawiono nową wersję miejskiego samochodu Yaris, w którym po raz pierwszy wykorzystano TNGA. Zastosowano w nim układ hybrydowy 4. generacji z 3-cylindrowym silnikiem.