Europejski Samochód Roku wyjeżdża z fabryki w Polsce

Nowy Jeep Avenger został zdobywcą tytułu European Car of the Year 2023 (Europejski Samochód Roku 2023). To pierwszy zdobywca tego tytułu w marce Jeep i pierwszy samochód tej marki oferujący w pełni elektryczny napęd. Jeep Avenger jest produkowany w fabryce w Tychach.

Kompaktowy Jeep Avenger B-SUV jest pierwszym samochodem marki Jeep, który zdobył nagrodę European Car of the Year (Europejski Samochód Roku) w 60-letniej historii plebiscytu. Zdobył też uznanie nabywców – premierowej wersji 1st Edition sprzedano po premierze na Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Paryżu w październiku 8000 sztuk.

Jeep Avenger trafił na krótką listę wraz z finałową szóstką w składzie: Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, Subaru Solterra/Toyota bZ4X oraz Volkswagen ID Buzz. O zwycięstwie zadecydowały głosy niezależnego zespołu 57 jurorów pochodzących z 22 krajów i z dziewięciu wydawnictw motoryzacyjnych. Avenger uzyskał 328 punktów i został uznany za najlepsze auto Europy w 2023 roku przez 21 członków jury, co dało mu 87 punktów przewagi nad drugim w rankingu samochodem.

Nowy Avenger to kompaktowy SUV mierzący zaledwie cztery metry, który pozycjonuje się w szybko rosnącym, drugim pod względem wielkości, europejskim segmencie B-SUV. Avenger oferuje 400 km zasięgu zgodnie z normą WLTP, który w cyklu miejskim zwiększa się do 550 km. Nowy elektryczny układ napędowy łączy 400-woltowy silnik elektryczny o mocy 115 kW i maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 260 Nm z nowym akumulatorem o pojemności 54 kWh.

Początkowo dostępny będzie tylko samochód elektryczny z napędem na przednie koła, ale w planach jest także wersja 4x4 oraz napęd spalinowy.

Wprowadzenie na rynek Jeepa Avengera w Europie oznacza początek kolejnej fazy elektryfikacji marki Jeep, w ramach której do 2025 roku na rynek trafią cztery w pełni elektryczne modele z bateryjnym zasilaniem (BEV). Do końca roku 2030 wszystkie samochody marki Jeep dostępne w sprzedaży na rynku europejskim będą w 100 proc. elektryczne.

Samochód jest produkowany w Polsce, w zakładach Stellantis w Tychach. Pierwsze dostawy do dilerów spodziewane są w drugim kwartale 2023 roku.