Exact Systems wchodzi na francuski rynek. Zatrudni tam 200 osób

Exact Systems tworzy joint venture z francuskim partnerem SNECI i zaczyna działalność w zakładach motoryzacyjnych nad Sekwaną. Współpraca ze SNECI pozwoli oferować nową grupę usług dla motoryzacji m.in. przy tworzeniu linii produkcyjnych czy poprawie wydajności łańcucha dostaw.

W ubiegłym roku aż 67 proc. przychodów całej grupy kapitałowej Exact Systems wygenerowały spółki zagraniczne grupy.

Umowy globalne z międzynarodowymi producentami, które autoryzują spółkę do współpracy z ich oddziałami w wielu państwach, ułatwiają ekspansję zagraniczną.

Do końca 2023 roku Exact Systems planuje zatrudnić we Francji nawet 200 pracowników.

Exact Systems zwiększa rolę przychodów z zagranicy. W 2022 roku roku 2/3 przychodów firma wygenerowała poza Polską. Teraz do zagranicznych rynków dojdzie Francja.

- Każdy nowy kraj w naszej grupie szybko ma swoje przełożenie na udział w przychodach. W 2022 roku aż 67 proc. przychodów całej Grupy Kapitałowej Exact Systems wygenerowały nasze spółki zagraniczne. Liczymy, że Francja – z uwagi na jej ogromne znaczenie w motoryzacyjnym łańcuchu dostaw – docelowo będzie w pierwszej trójce rynków generujących największe zyski. Pracujemy też nad planem dalszego rozwoju w miejscach, gdzie kontrola części motoryzacyjnych stanowi atrakcyjną i niezagospodarowaną niszę - mówi Paweł Gos, prezes Exact Systems.

Zdaniem polskiej firmy francuski rynek ma „atrakcyjną bazę klientów”, na którą składa się 30 zakładów produkujących lub montujących samochody, a do tego liczni poddostawcy części i podzespołów.

- Dziś, myśląc o rozwoju w branży motoryzacyjnej, nie można nie być we Francji. To druga, po Niemczech, gospodarka w Unii Europejskiej i 7. na świecie, a co dziesiąte euro pochodzące z eksportu jest generowane właśnie przez francuski automotive - zaznacza Paweł Gos.

- To konkurencyjny sektor, który w ostatnich latach przeszedł ogromną metamorfozę z konsekwencjami dla branży globalnie, głównie za sprawą fuzji francuskiej grupy PSA z włosko-amerykańskim koncernem FCA. Z ich połączenia w 2021 roku powstał Stellantis, czwarty na świecie koncern motoryzacyjny, z takimi markami w swoim portfelu jak Peugeot, Citroën, Opel czy Alfa Romeo. Drugą silną grupą z korzeniami francuskimi jest Renault, a ponadto nad Sekwaną swoje fabryki mają międzynarodowi producenci samochodów, jak Volkswagen, Toyota czy Ford oraz części i wyposażenia samochodowego jak Valeo i Forvia - zauważa.

Nowa forma budowania działalności Exact Systems za granicą

Do końca 2023 roku Exact Systems planuje zatrudnić we Francji nawet 200 pracowników. Francuski oddział będzie dwunastym przedstawicielstwem Exact Systems w Europie (spółka ma także oddział w Chinach). Został zarejestrowany jako Exact Systems France z siedzibą w Montbeliard, we wschodniej Francji. Tym razem postawiono na inny niż w przypadku większości otwieranych przedstawicielstw zagranicznych model utworzenia spółki.

Zamiast budować od podstaw własną działalność Exact Systems utworzył podmiot joint venture z francuskim partnerem SNECI. To rodzinna firma usługowo-konsultingowa z 70-letnim doświadczeniem i silną pozycją w przemyśle motoryzacyjnym. Głównymi obszarami działalności jest zarządzanie projektami, audyty, pośrednictwo zakupowe, wsparcie łańcucha dostaw oraz szkolenia. Poza Francją, SNECI świadczy usługi w 40 krajach, m.in. w Niemczech, Słowacji, Maroku, Turcji, Indiach, Malezji, Chinach i Korei.

- Zdajemy sobie sprawę, że branża automotive na całym świecie przechodzi obecnie poważne zmiany, również w zakresie kontroli jakości produkowanych samochodów i części do nich. W związku z tym wymagania wobec nas stale rosną. Dzięki współpracy z naszym francuskim partnerem, będziemy mogli sprawniej i szybciej reagować na potrzeby rynkowe i to w rozszerzonym zakresie. Współpraca pozwoli nam na uzupełnienie kompetencji o nowe rozwiązania - mówi Dariusz Dengusiak, prezes społki Exact Systems France.

Globalne umowy autoryzują spółkę do działania w wielu państwach

Otwarcie nowej spółki to dla Exact Systems kontynuacja współpracy z tamtejszymi podmiotami motoryzacyjnymi. Firma w innych krajach już współdziała m.in. z francuskimi koncernami Stellantis czy Forvia.

- Wchodząc na ten rynek nie czujemy się anonimowi, bo Exact Systems w ostatnich latach realizował wiele zleceń kontroli jakości, które otrzymywał od spółek francuskich. Do tej pory usługi dla producentów z Francji świadczyliśmy na terenie zakładów w innych krajach, w których mamy swoje przedstawicielstwa. Dodatkową motywacją były nasze umowy globalne z międzynarodowymi producentami, które autoryzują nas do współpracy z ich oddziałami w wielu państwach - mówi Dariusz Dengusiak, prezes Exact Systems France.

W ofercie spółki pojawiają się także nowe usługi

Współpraca z firmą SNECI pozwala rozszerzyć działalność Exact Systems o nowe usługi. Obok usług w zakresie jakości i produkcji (m.in. kontrola jakości części, rezydentura, magazyny) oraz usług HR (praca tymczasowa, rekrutacje stałe i międzynarodowe), spółka wprowadza tzw. usługi eksperckie. Ich celem jest poprawa wydajności przemysłowej i handlowej zakładów motoryzacyjnych (m.in. wsparcie w przeniesieniu lub utworzeniu linii produkcyjnej, audyty, doradztwo).

Na początku lutego tego roku Exact Systems wspólnie ze SNECI utworzył drugą spółkę joint venture – SNECI Poland, z siedzibą w Częstochowie.

- Branża motoryzacyjna jest obecnie w historycznym momencie – z tak wielką zmianą, jaką jest całkowite przejście z produkcji aut spalinowych na rzecz elektrycznych lub na wodór, nie mieliśmy do czynienia od ponad wieku. A jeśli dodamy do tego czynniki towarzyszące jak sztuczna inteligencja, metaverse czy internet rzeczy, stanie z boku i nie reagowanie na to, co się dzieje, sprawi, że jako dotychczasowy partner branży, prześpimy tę rewolucję - mówi Patrycja Gałwiaczek, wiceprezes SNECI Poland.

Grupa Exact Systems jest obecnie jedną z trzech największych firm na rynku kontroli jakości produkcji motoryzacyjnej w Europie. Każdego dnia do pracy w trzynastu krajach (Polska, Belgia, Chiny, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry) firma deleguje ok. 7 tys. kontrolerów jakości. Zarząd Exact Systems podkreśla, że strategia budowania marki globalnej ma swoje pozytywne odbicie w wynikach finansowych.