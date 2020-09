Fabryka baterii Daimlera w Jaworze. Start już za moment

Na wrzesień zapowiedziano uruchomienie pierwszej linii produkcyjnej w fabryce baterii Mercedes-Benz w Jaworze. Docelowo zakład ma wytwarzać co godzinę 40 baterii do hybryd plug-in i pojazdów całkowicie elektrycznych. W tym pierwszym przypadku Jawor będzie jedyną fabryką koncernu dostarczającą baterie do produkowanych na całym świecie modeli hybryd plug-in tej marki.

Pełną zdolność produkcyjną zakład baterii osiągnie w grudniu 2021 r.

Będzie mógł wówczas produkować nawet 4800 baterii tygodniowo.

Zatrudnienie zbliża się do tysiąca pracowników, a rekrutacja wciąż trwa.