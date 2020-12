Fabryka Fiata w Tychach wreszcie dostanie nowe modele

W fabryce Fiata w Tychach od 2022 roku będą budowane trzy nowe modele samochodów. Oznacza to modernizację i powiększenie zakładu, co ma przełożyć się na inwestycje, których wartość może sięgnąć nawet 2 mld euro. Na razie poinformowano, że wartość inwestycji objętych wsparciem KSSE to 755 mln zł.

Tychy od lat pracują "na pół gwizdka"

Pół miliona metrów kwadratowych hal produkcyjnych

Zastosowanie w nowych samochodach napędów hybrydowych i elektrycznych będzie także wymagało zwiększenia poziomu zautomatyzowania zakładu.Fabryka w Tychach od lat pracuje na „pół gwizdka”. Dokładnie, bo w ubiegłym roku wyprodukowała 259 tys. aut, a w najlepszych latach jej produkcja dochodziła do 600 tys., choć wtedy wymagało to pracy także w dni wolne.Odstawienie przez Fiata a potem FCA fabryki na boczny tor nie wynikało z przyczyn praktycznych czy biznesowych, co zresztą podkreślał Sergio Marchionne w czasie, kiedy Fiat umieszczał produkcję małych aut we Włoszech. Była to decyzja wymuszona przez włoski rząd i związki zawodowe. Finansowo okazała się porażką.Połączenie koncernów PSA i FCA w koncern Stellantis przyniosło nową nadzieję, Już kilka miesięcy temu mówiono o tym, że wszystkie małe samochody koncernu będą budowane na platformie CMP, najmniejszej w koncernie PSA, ale większej, niż obecnie wykorzystywana w Tychach. To z kolei oznacza konieczność modernizacji fabryki.Zakład FCA Poland (Tychy) jest jednym z największych zakładów produkcyjnych FCA. Zajmuje powierzchnię 2,4 mln m², z czego na hale produkcyjne i budynki usługowe przypada 0,5 mln m². W samej spawalnie pracuje 921 robotów. W zakładzie pracuje obecnie około 2,5 tys. osób, a na jego terenie znajdują się 42 firmy świadczące usługi na rzecz fabryki. Z jego linii montażowych co około minuty zjeżdża nowy samochód. Niemal cała produkcja (99 proc.) trafia na eksport.Stellantis może być czwartym pod względem wolumenu produkcji i trzecim pod względem wysokości przychodów koncernem motoryzacyjnym świata. Połączona produkcja to 8,7 mln samochodów, a przychody 170 mld euro. Koncerny zapowiedziały, że roczne synergie, uzyskane dzięki połączeniu sił mają wynosić 3,7 mld euro rocznie, przy czym żadna z fabryk nie zostanie zamknięta.