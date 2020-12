Fabryka Mercedesa w Jaworze przyspiesza produkcję baterii

Duży popyt na baterie spowodował, że produkcja baterii w fabryce w Jaworze rozpędza się znacznie szybciej niż przewidywano. Planowana na przyszły kwartał druga zmiana już pracuje. Może to doprowadzić do zwiększenia produkcji.

9 fabryk baterii na 3 kontynentach

Daimler ma na świecie 9 zakładów wytwarzających baterie w 7 lokalizacjach na 3 kontynentach. Zainwestował w nie ponad 1 mld euro, z czego ponad 100 mln euro w produkcję baterii w Jaworze. Docelowo przy produkcji baterii ma w tej fabryce pracować 300 osób.W Jaworze w ciągu ostatnich 4 lat Daimler zainwestował w sumie ponad 3 miliardy złotych. Na 50 hektarach powstała nowoczesna, inteligentna i zdigitalizowana fabryka czterocylindrowych silników benzynowych i wysokoprężnych oraz baterii elektrycznych (do pojazdów typu plug-in hybrid i czysto elektrycznych) do samochodów osobowych Mercedes-Benz.Produkcja opiera się na zasadach Przemysłu 4.0. Jest zautomatyzowana (ok. 100 robotów i 220 pojazdów autonomicznych) i zdigitalizowana („cyfrowe bliźniaki”, AR i VR).