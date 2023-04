Fabryki części do aut będą miały pod górkę

Elektromobilność rozwija się szybciej niż sądzono i nie w tym kierunku, jakiego spodziewali się producenci części i podzespołów. Producenci aut nie zwiększają zamówień, przeciwnie, sami zaczynają wytwarzać kluczowe komponenty - silniki elektryczne i baterie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Rynki komponentów elektrycznych w ciągu najbliższych 5 lat będą rosły o co najmniej 40 proc. rocznie, ale ten wzrost może ominąć dostawców części - wynika z raportu firmy McKinsey. Polska jest ważnym graczem w sektorze automotive. Przemysł motoryzacyjny odpowiada za 8 proc. polskiego PKB i 13,5 proc. wartości eksportu. Dochód sektora w 2021 roku wyniósł 153,42 mld złotych.



Ogłoszone już przez producentów OEM (oryginalnego wyposażenia) inwestycje w komponenty dla elektromobilności do roku 2025 przekroczyły 500 miliardów dolarów.

W latach 2015-2020 ponad 20 globalnych dostawców pierwszego rzędu (TIER1) ogłosiło inwestycje w rozwój elektrycznych jednostek napędowych (EDU) w kwocie przekraczającej 11 mld dolarów.

Na temat przemian wymuszanych w branży motoryzacyjnej przez unijne regulacje i zmianę napędów będziemy rozmawiali podczas sesji Motoryzacja bez spalin w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Podczas gdy w ostatnich trzech latach sprzedaż samochodów spadła, auta z napędem elektrycznym zdobywają rynek bardzo szybko. Według ostatniego raportu firmy McKinsey w latach 2020-2022 sprzedaż aut elektrycznych w USA i Europie zwiększyła się o 90 proc., a w Chinach nawet potroiła się w tym czasie. To wynik przede wszystkim polityki klimatycznej, która wymusza na producentach aut obniżanie średniego poziomu emisji CO2 w sprzedanej flocie samochodów, co sprzyja promocji aut elektrycznych, a także staraniom o to, by w czasach, gdy inne modele cierpią na braki podzespołów, zwłaszcza elektronicznych, samochodom elektrycznym niczego nie brakowało. Auta z napędem elektrycznym były dzięki temu najbardziej dostępnymi modelami w czasach największych niedoborów komponentów. Dopłaty i moda zwiększają zainteresowanie nabywców indywidualnych, a zobowiązania ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance - ład środowiskowy, społeczny i korporacyjny) napędzają zakupy firmowe.

Firma McKinsey analizowała wielkość rynku i prognozy wzrostu dla komponentów potrzebnych do produkcji aut elektrycznych w podziale na kilka grup. Pierwszą są elektryczne jednostki napędowe (EDU), rozumiane jako silnik trakcyjny z reduktorem i falownikiem. Drugim jest zestaw akumulatorów - obudowa (wraz z elementami konstrukcyjnymi i złączami), cele bateryjne i system zarządzania zestawem baterii. Trzeci element to energoelektronika, czyli pokładowa ładowarka i przetwornica prądu. Ostatnim elementem jest system zarządzania temperaturą układu napędowego.

Według raportu McKinsey większość tych komponentów już ma rynki przekraczające 1 mld dolarów, a w ciągu najbliższych 5 lat będą rosły o co najmniej 40 proc. rocznie. To powinna być znakomita wiadomość dla firm wytwarzających komponenty dla motoryzacji. Niestety, nie jest. Ten wzrost może je w dużej mierze ominąć.

Zamiast szukać dostawców, producenci aut budują własne zakłady produkcji części

To prawda, że przyspieszenie rozwoju elektromobilności wymusza także zwiększenie tempa zmian w charakterze dostaw komponentów. Nie oznacza jednak wzrostu zapotrzebowania na dostawy od zewnętrznych producentów. Przeciwnie, motoryzacja zdaje się wracać do sytuacji z początku ubiegłego wieku, kiedy większość elementów każdy producent wytwarzał sobie sam.

Większa od oczekiwanej prędkość rozwoju tego segmentu aut powoduje, że ich producenci boją się o ciągłość i odpowiednie wolumeny dostaw, zwłaszcza w przypadku baterii. Powoduje to, że wielu z nich inwestuje znaczne kwoty w budowę wewnętrznych mocy produkcyjnych w tym zakresie. Zamiast szukać dostawców na rynku budują własne zakłady produkcji silników elektrycznych i zestawów bateryjnych. Według raportu ogłoszone już przez producentów OEM (ang. Original Equipment Manufacturer - producent oryginalnego wyposażenia) inwestycje w komponenty dla elektromobilności do roku 2025 przekroczyły 500 miliardów dolarów, a możliwe, że jeszcze nie wszystkie inwestycje zostały ogłoszone.

W części jest to wynik chęci utrzymania dotychczasowej kadry i wykorzystania posiadanych budynków, które stałyby się niepotrzebne po zmianie napędów. Producenci samochodów widzą w tym także możliwość obniżenia kosztów.

Z drugiej strony ta sytuacja wywiera wpływ na zewnętrznych producentów. W latach 2015-2020 ponad 20 globalnych dostawców pierwszego rzędu (TIER1) ogłosiło inwestycje w rozwój samych tylko jednostek napędowych EDU w wysokości przekraczającej 11 mld dolarów.

Pięć podstawowych dróg zaopatrzenia producentów aut w części

Według raportu McKinsey producenci OEM wybierają jedną z pięciu ścieżek zaopatrzenia się w komponenty związane z elektromobilnością.

Pierwszą jest próba samowystarczalności (produkcja własna - in-house). W tym wypadku producenci kontrolują projektowanie podzespołów i ich końcowy montaż. Zlecają na zewnątrz wykonanie części potrzebnych elementów, co McKinsey szacuje na około 5 proc. zamówień z zewnątrz w roku 2030.

Druga ścieżka to koncentracja na kosztach, ale z ciążeniem ku produkcji typu in-house. Przewiduje większy udział dostawców z zewnątrz, na poziomie około jednej czwartej. Tym producentom będzie zależeć na tym, by być na bieżąco z najnowszymi trendami i nowościami w budowie tych elementów.

Trzecia ścieżka to system skoncentrowany na osiągach i mają z niej korzystać głównie producenci luksusowych samochodów, mających zapewniać wysokie osiągi, stąd zainteresowanie układami napędowymi, które mogą je zapewnić.

Ścieżka czwarta to koncentracja na kosztach, ale z dążeniem do outsourcingu produkcji. Według raportu będą ją wybierać nowi gracze na rynku lub producenci niszowych aut, skupieni na krótkoterminowej rentowności.

Ostatnia wreszcie zakłada kupno całości napędu od zewnętrznych dostawców.

Według raportu w latach 2025-2030 producenci OEM w 70 proc. będą tworzyli własne silniki elektryczne od podstaw. Pozostałe 30 proc. zamówią u dostawców 1. rzędu (TIER1). Najwięksi dostawcy będą dywersyfikowali dostawy - dla jednych platform stworzą własne rozwiązania, dla innych zamówią je u dostawców. W przypadku falowników jednak już 75 proc. dostaw będą realizowali wyspecjalizowani dostawcy.

Rynek producentów napędów elektrycznych jest bardzo rozdrobniony

Twórcy raportu uważają, że dostawcy kompletnych układów napędowych EDU mogą odczuwać mocną presję na marże ze strony producentów OEM, co może prowadzić do konsolidacji na rynku, który - zdaniem McKinseya - jest obecnie dość rozdrobniony i obejmuje ponad 20 podmiotów. Przesunięcie portfela zamówień od komponentów dla silników spalinowych w stronę napędów elektrycznych ma jednak otworzyć drogę dla nowych dostawców.

Według autorów raportu przesuwanie akcentów w stronę elektromobilności może krótkoterminowo, w drugiej połowie tej dekady, zwiększyć zapotrzebowanie na silniki spalinowe i komponenty do nich. "Oczekujemy, że produkcja netto ICE będzie umiarkowanie rosnąć do połowy dekady ze względu na ciągły wzrost popytu na pojazdy hybrydowe, po czym gwałtownie spadnie do 2030 r." - czytamy w publikacji firmy McKinsey. Zdaniem autorów raportu producenci samochodów nie będą chcieli rozbudowywać własnych mocy w produkcji napędów spalinowych, które w Europie są już w schyłkowym okresie (będą woleli własne zasoby inwestować w rozwój produkcji komponentów związanych z elektromobilnością), lecz zlecą dostarczenie potrzebnych elementów na zewnątrz.

W średnim i dłuższym terminie spadek wolumenów sprzedaży silników spalinowych będzie niósł ryzyko dla OEM. Z jednej strony "ekonomia skali" będzie coraz gorsza, a z drugiej spadająca liczba dostawców pozwoli im na większą presję cenową, co w sumie może podnieść koszty OEM. Z drugiej strony przy outsourcingu malejących wolumenów może się częściej pojawiać potrzeba likwidowania fabrycznych usterek (re-calls), co także podniesie koszty, ale może także spowodować pewne braki na rynku części zamiennych po roku 2030.

Czas wprowadzać plany zmian profilu swojej produkcji

Według McKinseya dostawcy powinni obserwować OEM, by wiedzieć, jakie elementy planują oni wytwarzać we własnym zakresie, a jakich będą potrzebowali.

Stowarzyszenie europejskich producentów części motoryzacyjnych CLEPA deklaruje, że dostawcy pierwszego rzędu mają już przygotowane plany zmian i zdaniem firmy McKinsey to jest już chwila, w której powinni zacząć wprowadzać je w życie. Warto jednak zastanowić się, z czego już trzeba rezygnować, a co może pomóc w krótszym terminie zwiększyć przychody ze względu na problemy wynikające ze zmiany napędów i kurczenia się rynku producentów napędów spalinowych.

Dostawcy 1. rzędu powinni wykorzystać swoje doświadczenie i umiejętności, by zaproponować producentom OEM konkurencyjne do produkcji własnej (in-house) koszty dostaw.

Według McKinseya można też spodziewać się fali fuzji, zarówno wśród firm, które przy malejących zamówieniach będą szukały konsolidacji, aby utrzymać jak najwyższe wolumeny, jak i wśród producentów technologii elektrycznych, którzy obecnie są zbyt rozdrobnieni, by ich oferta była kosztowo atrakcyjna dla producentów OEM.