Ferrari notuje rekordowe wyniki. Kolejka na nowe auta wydłuża się

Włoski producent luksusowych samochodów wyścigowych Ferrari podał w komunikacie giełdowym, że w trzecim kwartale 2023 roku osiągnął rekordowe wyniki finansowe oraz bardzo dobrą sprzedaż samochodów.

Włoski producent luksusowych samochodów sportowych Ferrari opublikował dane finansowe za trzeci kwartał 2023 roku. Wynik EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań, podatków i amortyzacji) wyniósł 595 milionów euro wobec 435 milionów euro przed rokiem.

Przychody netto wzrosły do 1,54 miliarda euro, co oznacza o 24 procent więcej w ujęciu rok do roku. Do tak dobrego wyniku przyczyniła się sprzedaż 3459 samochodów, głównie w Stanach Zjednoczonych i w Europie.

Nadal słabsze wyniki spółka zanotowała na rynku azjatyckim, zwłaszcza w Chinach i w Hongkongu oraz na Bliskim Wschodzie. Nie oznacza to jednak, że można mówić o zmniejszeniu się zainteresowania marką ze strony klientów. W zależności od modelu zamówień na nowe auta jest tak dużo, że należy czekać w kolejce nawet kilkanaście miesięcy.

Dotyczy to także przygotowanego do produkcji pierwszego samochodu z napędem typu plug-in. Na własnym akumulatorze, przy umiarkowanej technice jazdy, może przejechać około 7 minut.

Dzięki kolejnemu bardzo dobremu kwartałowi Ferrari podjęło decyzję o podwyższeniu prognozy zysku EBITDA w całym 2023 roku. Dotychczas strategia zakładała, że będzie to około 2 miliardy euro, teraz zaś mowa jest o 2,25 miliarda euro.

Po opublikowaniu wyników za ostatni kwartał notowania akcji na nowojorskiej NYSE wzrosły o ponad 3 procent do 316,7 dolara za jeden walor.