Ferrari padło ofiarą cyberataku

Włoski producent luksusowych samochodów Ferrari podał w komunikacie, że padł ofiarą cyberataku wymierzonego w poufne dane niektórych klientów. Hakerzy za odstąpienie od ich publikacji zażądali wypłaty okupu.

Ferrari w ostatnich dniach padło ofiarą ataku hakerskiego wymierzonego w poufne dane klientów z całego świata, którzy już złożyli zamówienie na zakup auta. Za odstąpienie od opublikowania w internecie zastrzeżonych informacji zażądano wypłacenie okupu.

- Cyberprzestępcy uzyskali dostęp do pewnych danych wrażliwych, takich jak: nazwiska, adresy, e-maile, numery telefonów naszych klientów. Nie pozyskali natomiast informacji na temat kont bankowych. Z tego co nam wiadomo do tej pory nic nie zostało publicznie ujawnione - podało Ferrari w komunikacie.

Po ujawnieniu ataku na systemy informatyczne rozpoczęło się dochodzenie we współpracy z firmą zajmującą się tego typu przestępstwami. Powiadomiono także policję i inne organy państwowe we Włoszech, które także wszczęły dochodzenie w tej sprawie.

Spółka stanowczo odrzuca wypłacenie pieniędzy w zamian za odzyskanie skradzionych danych, ponieważ w przyszłości mogłoby to zachęcać zorganizowane grupy do podobnych działań związanych z cyberatakami.

Prezes spółki Benedetto Vigna wysłał do wszystkich klientów list z informacją o incydencie oraz opisem podjętych działań na rzecz wyjaśnienia sprawy i wyeliminowania w przyszłości podobnych ataków.

Ferrari w 2022 roku wyprodukowało 13 220 samochodów różnych typów.