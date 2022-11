Ferrari wyraźnie zwiększa sprzedaż luksusowych samochodów

Włoski producent sportowych samochodów Ferrari w III kwartale tego roku sprzedał 3188 modeli o 15,9 procent więcej niż w 2021 roku. W tym czasie zanotował zysk netto na poziomie 228 milionów euro.

Ferrari opublikowało wyniki finansowe za trzeci kwartał 2022 roku. Sprzedaż wyniosła 1,25 miliarda euro co oznacza wzrost o 18,7 procent w stosunku do roku minionego. Zysk netto przekroczył 228 milionów euro i był wyższy o 10 procent niż w analogicznym okresie roku minionego.

Narastająco od stycznia do końca września przychody wyniosły 3,72 miliarda euro - o 20 procent więcej niż przed rokiem, a zysk netto wzrósł o 16 procent - do 1,35 miliarda euro.

Ze względu na wzrost cen materiałów i komponentów niezbędnych do produkcji oraz z powodu wyższych kosztów energii elektrycznej i płac firma podniosła ceny oferowanych samochodów. Powinno to się przełożyć na zwiększenie przychodów w całym roku, które obecnie są szacowane na 5 miliardów euro.

W trzecim kwartale klienci odebrali w salonach 3188 samochodów - o 15,9 procent więcej niż przed rokiem. Liczba złożonych zamówień jest obecnie tak duża, że można mówić o tym, iż modele, które będę produkowane w 2023 roku, są już w części wyprzedane. Zgodnie z przyjętymi planami w latach 2023-2026 na rynek trafi 15 nowych modeli, z czego większość stanowić będą hybrydy.

Tradycyjnie największym rynkiem sprzedaży jest region Europy i Bliskiego Wschodu oraz Stany Zjednoczone.

Ferrari w ciągu trzeciego kwartału 2022 roku uzyskało także 123 miliony euro z tytułu sprzedaży praw do marki wykorzystywanej przez producentów konfekcji, kosmetyków, obuwia czy okularów. To wzrost o 29,7 procent w stosunku do sytuacji rok wcześniej. Ten wskaźnik wynika z dużego zainteresowania wyścigami Formuły 1, szczególnie w Stanach Zjednoczonych.

Na marginesie warto dodać, że 29 października w siedzibie spółki w Maranello przekazano informację, iż Salon Ferrari w Katowicach został uznany za najlepszy na świecie.