Fiat błyskawicznie porzuci samochody spalinowe. Zostaną tylko elektryczne

Firma Fiat chce sprzedawać w Europie wyłącznie samochody elektryczne już od 2027 roku, a w pozostałych regionach świata w 2030 roku.

Fiat od 2027 roku w Europie nie będzie już sprzedawał samochodów spalinowych i oferta firmy będzie się składać wyłącznie z samochodów elektrycznych.

Skąd to wiadomo? Olivier François, dyrektor firm Fiat i Abarth, powiedział w wywiadzie dla niemieckiego magazynu "Auto, Motor und Sport", że od 2027 roku Fiat nie będzie już sprzedawał samochodów spalinowych w całej Europie.

Natomiast w pozostałych regionach świata, gdzie sprzedawane są Fiaty, przejście marki na elektromobilność ma nastąpić do 2030 roku.

Co prawda oficjalna strategia Fiata, należącego do grupy Stellantis, na razie mówi o wycofaniu się z rynku aut spalinowych do 2030 roku, ale według raportu finansowego koncernu za 2021 rok Fiat nie ma w planach sprzedaży aut benzynowych i z silnikiem Diesla w Europie po 2027 roku.