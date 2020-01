Fiat Chrysler chce w ciągu roku domknąć fuzję z PSA

Dyrektor generalny włosko-amerykańskiego koncernu Fiat Chrysler Automobiles Michael Manley ma nadzieję na domknięcie fuzji z francuską grupą PSA najpóźniej na początku 2021 r. - podała agencja Reutera.

W rozmowie z agencją Manley stwierdził, że nie przewiduje żadnych niespodziewanych przeciwności, które mogłyby doprowadzić do opóźnienia połączenia obu podmiotów. Według szefa FCA prace nad stworzeniem czwartego pod względem wielkości koncernu motoryzacyjnego na świecie przebiegają dobrze i powinny doprowadzić do zakończenia procesu w ciągu 12-14 miesięcy.

W połowie grudnia 2019 r. zarządy koncernów FCA i PSA podpisały umowę ws. wartej 50 mld dolarów fuzji. We wspólnym komunikacie podkreślono, że szefem nowej firmy zostanie dotychczasowy dyrektor generalny PSA Carlos Tavares. Na stanowisko prezesa wyznaczony został John Elkann, pełniący do tej pory tę samą funkcję we włosko-amerykańskim koncernie.

Fuzja FCA i PSA ma pozwolić konkurować na globalnym rynku z takimi producentami samochodów, jak Volkswagen, Toyota i francusko-japoński sojusz Renault-Nissan-Mitsubishi.

Dodatkowo połączenie ma przynieść 3,7 mld euro rocznych oszczędności, które będą zainwestowane w "nową erę zrównoważonej mobilności", oraz dostosowanie pojazdów do zaostrzonych norm emisji spalin.

Nowy podmiot będzie miał siedzibę w Niderlandach. Dotychczas nie ujawniono jego nazwy, ma zostać ogłoszona w najbliższych kilku miesiącach.