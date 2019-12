Fiat sprzedaje producenta elementów żeliwnych, w tym polski oddział ze Skoczowa

Należąca dotąd do koncernu samochodowego FCA fabryka Teksid Iron Poland w Skoczowie, wytwarzająca elementy żeliwne dla motoryzacji, zmieni właściciela. To element transakcji, w ramach której całą działalność FCA w segmencie komponentów żeliwnych przejmuje brazylijska firma Tupy.

Jak podano w piątkowym komunikacie, brazylijski inwestor przejmie globalną działalność firmy Fiat Chrysler Automobiles (FCA) w segmencie komponentów żeliwnych dla sektora motoryzacyjnego, prowadzoną przez Teksid SpA - dotąd spółkę zależną FCA.

Warta 210 mln euro transakcja obejmuje zakłady produkcyjne Teksid w Brazylii, Meksyku, Polsce i Portugalii, a także udział Teksid we wspólnym przedsięwzięciu w Chinach, biuro inżynieryjne Teksid we Włoszech i biuro sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. W Polsce transakcja dotyczy zakładów Teksid Iron Poland w Skoczowie.

Teksid jest jednym z najważniejszych producentów komponentów metalurgicznych dla przemysłu samochodowego. Zajmuje się produkcją odlewów z żeliwa sferoidalnego i szarego w dużych i średnich seriach, głównie na potrzeby motoryzacji.

Działalność firmy Teksid w segmencie aluminium nie jest częścią transakcji i pozostanie w FCA.

Jak wynika z informacji FCA, skoczowska spółka, będąca częścią globalnej transakcji, zatrudnia ponad 500 osób. Jej roczne przychody sięgają ok. 390 mln zł, z czego ponad 210 mln zł to wartość eksportu.

Zakład w Skoczowie zajmuje powierzchnię 120 tys. m kw., z czego ponad połowa to powierzchnia zadaszona. Jego roczna zdolność produkcyjna to ok. 65 tys. ton odlewów. Fabryka opracowuje, przygotowuje i produkuje detale z żeliwa dla FCA i innych producentów samochodów, jak BMW, Mercedes, Toyota, Ford i Renault. To np. komponenty stanowiące podstawę bezpieczeństwa jazdy, jak zwrotnice i wahacze oraz wały korbowe i wałki rozrządu, obudowy mechanizmów różnicowych, kolektory i inne.

Brazylijska firma Tupy SA zajmuje się opracowywaniem i produkcją zaawansowanych odlewanych elementów żeliwnych. Za przejęcie działalności odlewniczej FCA inwestor zapłaci 210 mln euro, z zastrzeżeniem zwyczajowych korekt ceny zakupu, które zostaną rozliczone już po zakończeniu transakcji.

"Ponadto Tupy przyzna premie handlowe i rabaty, typowe dla branży, związane z uzgodnionymi długoterminowymi umowami dotyczącymi dostaw. Finalizacja transakcji podlega zwyczajowym warunkom, w tym zależy od otrzymania odpowiednich zgód urzędów antymonopolowych" - podano w piątkowym komunikacie.

Przejęcie aktywności odlewniczej FCA ma umożliwić Tupy dalszą ekspansję i rozwój. Połączone przychody obu firm w ub. roku to ponad 1,5 mld euro, a łączne zatrudnienie w fabrykach odlewniczych Tupy i FCA to przeszło 20 tys. osób.

"Powstająca nowa struktura będzie korzystać z konkurencyjnej i elastycznej bazy produkcyjnej (...). Transakcja umocni także obecność firmy w strategicznych segmentach globalnej produkcji przemysłowej, jednocześnie wyraźnie zwiększając potencjał wzrostu firmy w zakresie usług obróbki skrawaniem, montażu i usług inżynieryjnych. Stanowi także ważny krok w dostępie do rynku azjatyckiego, który oferuje istotne możliwości rozwoju" - podał inwestor.

Transakcja ma wzmocnić "strategiczne partnerstwo" Tupy z koncernem FCA, który po zakończeniu procesu przejęcia pozostanie znaczącym klientem połączonej grupy Tupy i Teksid.

Doradcą brazylijskiej firmy przy transakcji był Bank Morgan Stanley, zaś bank J.P. Morgan zapewnił finansowanie przejęcia. Doradcą prawnym była kancelaria Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

Tupy to brazylijska firma specjalizująca się w opracowywaniu i produkcji elementów odlewanych ze stopów żeliwnych, szeroko wykorzystywanych w produktach dla branży transportowej, budownictwa czy rolnictwa. Tupy ma fabryki w Brazylii i Meksyku.