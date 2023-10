Fintech z Katowic rozkręca się i notuje tysiąckrotne wzrosty

Pozabankowy fintech Vehis z Katowic, działający na rynku leasingu samochodów, odnotował wzrost miesięcznej wartości finansowania aut z 7 mln zł we wrześniu roku ubiegłego do 75 mln zł obecnie. To dynamika znacznie przewyższająca średnią rynkową.

We wrześniu 2023 roku spółka Vehis z Katowic odnotowała miesięczny wolumen finansowania nabycia samochodów na poziomie przekraczającym 75 mln zł. Stanowi to prawie 1000-proc. wzrost w porównaniu do września ubiegłego roku, kiedy to Vehis rozwinął działalność po pozyskaniu finansowania dłużnego. Wewnętrzne prognozy przewidują, że na koniec bieżącego roku poziom finansowania zbliży się do 100 mln zł miesięcznie, a cały rok spółka zamknie z zyskiem na poziomie 4-5 mln zł.

Ze wsparciem jednej z największych firm private equity w naszej części Europy

Vehis powstał w 2019 roku ze wsparciem kapitałowym Enterprise Investors, jednej z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. W sierpniu 2022 roku spółka pozyskała finansowanie dłużne o wartości ponad 1,3 mld zł od Goldman Sachs Asset Management i Santander Corporate & Investment Banking.

W 2022 roku firmy leasingowe udzieliły w Polsce przedsiębiorcom i konsumentom finansowania nabycia samochodów osobowych o łącznej wartości 31,2 mld zł, co oznaczało spadek o 4,7 proc. w porównaniu z 2021 r. Dane za pierwsze półrocze 2023 r. pokazują, że branża leasingowa w segmencie finansowania samochodów osobowych zakończy ten rok na dużym plusie. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy, w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 r., zanotowano wzrost udzielonego finansowania o prawie 30 proc. Nawet na tym tle, jak zauważa komunikat prasowy, wyniki Vehis mocno się wyróżniają.

Spółka stworzona przez znanych w branży leasingu samochodów menedżerów

Za wizją i rozwojem Vehis stoją menedżerowie Grzegorz Tracz, Ireneusz Meller, Jan Bujak, Marcin Wykręt, a od roku Jacek Pasławski, m. in. były prezes Interii. Wcześniej przez 25 lat zarządzali oni instytucjami finansowymi - w tym na rynku leasingu samochodów, doprowadzając kierowane przez siebie firmy do pozycji liderów tej branży (VW Bank, VW Leasing, Getin Noble Bank, Getin Leasing, Alior Leasing).

W ostatnich miesiącach dynamicznie rośnie zespół pracowników Vehis, który zatrudnia już blisko 200 osób. Firma przyciągnęła najwyższej klasy menedżerów m.in. z zakresu sprzedaży i finansów, produktów, procesu, IT i ryzyka.

Jak podaje komunikat, wyróżnikiem katowickiej firmy jest kompleksowe podejście: nie tylko do finansowania nabycia samochodu, ale możliwość szybkiego jego wyboru przez internet spośród wszystkich dostępnych na rynku marek.