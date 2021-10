firmy będą mogły składać wnioski o dopłaty do leasingu elektryków

Na przełomie października i listopada przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dopłaty do leasingu samochodów elektrycznych w ramach programu "Mój elektryk" - powiedział dyrektor zarządzający Banku Ochrony Środowiska Mariusz Grab. Dodał, że nabór dla firm leasingowych jest nadal otwarty.

Duże zainteresowanie firm

Ile można otrzymać dofinansowania?

Wnioskodawcy niebędący osobami fizycznymi, na pojazdy kategorii M1 będą mogli uzyskać do 27 tys. zł w przypadku deklarowanego średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km (mniejszy przebieg umożliwia otrzymanie dofinansowania w wysokości 18,75 tys. zł) , a na pojazdy kategorii L1e-L7e wsparcie w wysokości 4 tys. zł (do 30 proc. kosztów kwalifikowanych).



Natomiast dofinansowanie zakupu pojazdów kategorii N1 (dostawcze), M2 oraz M3 wyniesie maksymalnie 70 tys. zł (do 30 proc. kosztów kwalifikowanych). Warunkiem będzie zadeklarowanie średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km. Mniejszy uprawnia do otrzymania dotacji na poziomie do 50 tys. zł (20 proc. kosztów kwalifikowanych). Dofinansowanie obejmie zarówno zakup, jak i leasing pojazdów.



Realizację programu przewidziano na lata 2021-2026, a nabory wniosków będą prowadzone do 2025 roku lub do wyczerpania środków.