Firmy motoryzacyjne wstrzymują delegacje do Chin i ewakuują pracowników

Do walki z wirusem dołączyli również Daimler, BMW, Toyota, Honda, Dongfeng Motor i GAC Motor, którzy na rzecz fundacji utworzonych, by wspomóc mieszkańców Hubei i Wuhan w walce z chorobą, przekazali od 5 mln juanów (720,5 tys. dol.) do 26 mln juanów. Fot. Pixabay