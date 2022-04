Firmy motoryzacyjnego zaplecza rozdają podwyżki

Jak wskazuje śląsko-dąbrowska Solidarność, miesięczne wynagrodzenia pracowników firmy Marelli Sosnowiec Polska wzrosną średnio o 450 zł brutto. Dzięki staraniom organizacji związkowych wzrosły również zarobki w dąbrowskim zakładzie Ficomirrors.

Produkujący lampy samochodowe Marelli Sosnowiec Polska zatrudnia około 1400 osób.

Z kolei w Ficomirrors pracuje około 790 osób.

W trakcie rozmów w zakładzie Marelli związkowcy zobowiązali się do zawarcia z pracodawcą porozumienia w sprawie trzech dni urlopu zbiorowego na dni wskazane przez pracodawcę w 2022 roku, z czego jeden dzień został już wykorzystany.

Porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń organizacje związkowe działające w Marelli Sosnowiec Polska podpisały z pracodawcą 15 kwietnia. Zagwarantowane w dokumencie podwyżki wejdą w życie w maju.

- Konkretne kwoty podwyżek dla poszczególnych pracowników będą uzależnione od grup, do których zostali zaszeregowani i posiadanych przez nich stawek - podkreślił Aleksander Jacuniak, przewodniczący zakładowej Solidarności, cytowany przez śląsko-dąbrowską Solidarność.

Negocjacje płacowe prowadzone były w sosnowieckiej spółce od początku roku.

- Negocjacje były bardzo trudne. Mieliśmy świadomość, że pracownicy z rosnącym zniecierpliwieniem czekają na te podwyżki i staraliśmy się nie odpuszczać. W końcu podczas dziewiątej rundy rozmów udało się podpisać porozumienie - zaznaczył Jacuniak.

W trakcie rozmów związkowcy zobowiązali się do zawarcia z pracodawcą porozumienia w sprawie trzech dni urlopu zbiorowego na dni wskazane przez pracodawcę w 2022 roku, z czego jeden dzień został już wykorzystany. Nie zgodzili się natomiast na zaproponowaną przez pracodawcę zmianę systemu pracy z pięciu na sześć dni w tygodniu, czyli od poniedziałku do soboty, ale zadeklarowali, że jeśli faktycznie zajdzie taka potrzeba, mogą przystąpić do rozmów na ten temat.

Organizacja Solidarności z Marelli Sosnowiec Polska obejmuje zasięgiem swojego działania również pracowników produkującej lusterka samochodowe firmy Ficomirrors w Dąbrowie Górniczej. W tym zakładzie płace pracowników wzrosły od 1 kwietnia o około 317 zł brutto. Kwota ta obejmuje zarówno wzrost stawek godzinowych, jak i premię. W sumie stawki godzinowe zostały podniesione o 1,89 zł brutto.

Porozumienie w tej sprawie związki podpisały z pracodawcą 7 marca. - Oprócz podwyżek wynegocjowaliśmy dwie nagrody w łącznej wysokości 2,6 tys. zł brutto - zaznaczył Jacuniak, cytowany przez śląsko-dąbrowską Solidarność.

Pierwsza z nagród, za dobre wyniki w pracy, wyniosła 1,6 tys. zł brutto i została wypłacona na początku kwietnia. Kolejną, w wysokości 1 tys. zł brutto, pracownicy spółki otrzymają przed Świętami Bożego Narodzenia. Związkowcom udało się także wynegocjować utrzymanie karty żywieniowej, której wartość wynosi 190 zł.

Produkujący lampy samochodowe Marelli Sosnowiec Polska zatrudnia około 1400 osób. Natomiast w Ficomirrors pracuje około 790 osób.

Zobacz także: Tesla z mozołem rozkręca niemiecką Gigafactory