Flotę MPK Poznań zasili 25 wodorowych Solarisów Urbino 12 hydrogen

25 wodorowych Solarisów Urbino 12 hydrogen wzbogaci flotę MPK Poznań. Spółka poinformowała w środę o podpisaniu z Solaris Bus & Coach umowy na dostawę 15 autobusów miejskich o napędzie elektrycznym, zasilanych wodorem. 10 kolejnych pojazdów zostanie zakupionych w ramach prawa opcji.

Wszystkie pojazdy będą miały standardową długość 12 metrów. Ich zakup jest możliwy dzięki uzyskaniu przez MPK Poznań dofinansowania z programu Zielony Transport Publiczny.

"Poznańska komunikacja zbiorowa wkracza w erę wodoru. To historyczny moment dla poznańskiego transportu publicznego, który staje się coraz bardziej przyjazny dla środowiska. Jednocześnie jest to kolejny ważny krok na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej, do której konsekwentnie dążymy" - powiedział prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Każdy z pojazdów napędzany będzie wyłącznie energią pochodzącą z wodoru, przetwarzaną na prąd w ogniwie paliwowym. Spółka MPK Poznań podkreśliła, że autobusy wodorowe charakteryzują się dużym zasięgiem na jednym tankowaniu i krótkim czasem napełniania zbiorników z wodorem. W praktyce autobus może pokonać minimum 350 km na pełnych zbiornikach, a proces ich napełniania w zależności od infrastruktury, zajmuje około 10 minut.

"Mamy wobec tego taboru wielkie oczekiwania i jestem przekonany, że znakomicie spełni on swą rolę. Zakup przybliża nas również do spełnienia nałożonych norm w zakresie elektromobilności. W 2028 roku zeroemisyjne powinno być 30 procent naszego taboru autobusowego. Obecnie to 18 proc., a po dostawach autobusów wodorowych będzie to około 25 proc., bo wraz z dostawami bezemisyjnych pojazdów wycofywane z ruchu liniowego są pojazdy spełniające najniższe wymogi dotyczące emisji zanieczyszczeń" - powiedział prezes MPK Poznań Krzysztof Dostatni.

Jak dodał zasięg autobusów wodorowych jest porównywalny do zasięgu pojazdów z napędem konwencjonalnym, autobusy nie wymagają zatem ładowania na końcówkach tras i będą mogły być wykorzystywane na wszystkich liniach komunikacyjnych obsługiwanych przez przewoźnika.

"To ogromne zamówienie stawia przewoźnika wśród najnowocześniejszych operatorów transportu publicznego w Europie, którzy stawiają przede wszystkim na czyste powietrze w miastach i poprawę jakości życia kolejnych generacji ich mieszkańców. Wodorowe Urbino 12 hydrogen emitują wyłącznie parę wodną. Już wkrótce o zaletach i komforcie podróży wodorowymi Solarisami będą mogli przekonać się poznaniacy" - podkreślił prezes Solarisa Javier Calleja.

Pierwsze autobusy wodorowe powinny dotrzeć do Poznania w drugim półroczu 2023 roku. Będą tankowane przez PKN Orlen, który docelowo zamierza wybudować infrastrukturę do zasilania pojazdów wodorem na stacji nieopodal pętli tramwajowej Miłostowo. Umowa na dostawę paliwa dla MPK Poznań została podpisana 31 sierpnia.