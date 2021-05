Ford bardzo zadowolony ze sprzedaży samochodów w Polsce

Kwiecień 2021 r. był kolejnym udanym miesiącem dla Forda w Polsce. Łącznie w tym miesiącu Ford sprzedał 2 692 samochody osobowe i dostawcze o DMC do 3,5t, co stanowi wzrost o ponad 178 proc. w porównaniu do kwietnia 2020 r.

Jednym z filarów ofensywy produktowej Forda jest gama SUVów. Kuga i Puma zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsca w rankingu najpopularniejszych modeli osobowych Forda.

W kwietniu umożliwiono dziennikarzom pierwsze testy całkowicie elektrycznego Mustanga Mach-E na polskich drogach.

Ford jest wiceliderem rynku samochodów dostawczych o DMC do 3,5t. po pierwszych czterech miesiącach 2021 r.

Wzrost sprzedaży samochodów osobowych

SUVy trzymają się mocno