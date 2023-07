Ford będzie miał opóźnienia z wprowadzaniem elektryków

Ford ogłosił przesunięcie celów produkcyjnych dla swoich pojazdów elektrycznych, powołując się na mniejsze niż oczekiwano zainteresowanie klientów.

Ford spodziewa się teraz budować pojazdy elektryczne w tempie 600 tys. sztuk rocznie około 2024 roku, co jest opóźnieniem w stosunku do wcześniejszych szacunków, według których ten poziom miał być osiągnięty do końca 2023 roku. Wcześniej producent samochodów dążył do osiągnięcia wskaźnika ponad 2 milionów rocznie do końca 2026 roku, ale teraz twierdzi, że nie wie, kiedy osiągnie ten wolumen.

Tempo produkcji samochodów elektrycznych spada, ale Ford chce utrzymać dotychczasowe tempo nakładów finansowych

- Przejście na pojazdy elektryczne ma miejsce, ale może potrwać nieco dłużej - powiedział dyrektor finansowy John Lawler po ogłoszeniu wyników finansowych producenta samochodów za drugi kwartał, cytowany przez CNBC.

Podczas gdy Ford ogólnie przyniósł solidne zyski w drugim kwartale, jednostka Model e odnotowała stratę operacyjną w wysokości 1,8 miliarda dolarów.

Lawler podkreślił jednak, że plan wydatków Forda na pojazdy elektryczne i jego cel rentowności dla jednostki pojazdów elektrycznych nie uległy zmianie. Dyrektor finansowy Forda stwierdził, że koncern nadal celuje w 8 proc. marżę operacyjną dla swojej działalności w zakresie pojazdów elektrycznych i że nie planuje zmniejszenia wydatków kapitałowych na te pojazdy.

John Farley prezes ds. finansów w Fordzie, zwrócił uwagę na sukces pierwszej generacji Forda F-150 Lightning i Mustanga Mach-E EV. -Podczas gdy inni próbują nadrobić zaległości, my mamy czyste produkty nowej generacji w zaawansowanym stadium rozwoju, które zaskoczą ludzi – podkreślił Farley cytowany przez CNBC.