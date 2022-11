Ford będzie produkować samochody elektryczne w Rumunii

Turecki koncern samochodowy Ford Otosan kupił fabrykę w rumuńskim mieście Krajowa. Będzie w niej produkować samochody elektryczne.

Güven Özyurt główny menadżer w firmie Ford Otosan stwierdził w trakcie konferencji prasowej dla rumuńskich mediów w Stambule, że jego firma jest w trakcie poszukiwań wykonawców do fabryki w rumuńskiej Krajowej.

Ford Otosan będzie produkować samochody elektryczne w Rumunii

Dawna fabryka Forda zostanie zmodernizowana przez spółkę joint venture amerykańskiej grupy Ford i tureckiej grupy Koç Holding. W ramach projektu modernizacji o wartości 490 mln euro powstanie linia produkcyjna elektrycznych wersji Forda Couriera, Transita i Tourneo.

- Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia produkcji nowej generacji Forda Couriera w Krajowej wraz z realizowanymi przez nas inwestycjami. Zainwestujemy w modernizację linii produkcyjnych, a przed nami jeszcze decyzja, co do budowy fabryki baterii - powiedział rumuńskim mediom Güven Özyurt.

Po wzroście produkcji w Rumunii do poziomu 272 000 sztuk, Ford Otosan osiągnie poziom około 900 000 wyprodukowanych (głównie osobowych) pojazdów.