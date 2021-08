Ford inwestuje miliardy w Europie. Stawia tylko na e-mobilność

Za dwa lata z gruntownie zmodernizowanej fabryki w Kolonii mają wyjechać pierwsze produkowane w Europie w pełni elektryczne samochody Forda, budowane na platformie MEB Volkswagena. Wcześniej firmę czeka rok trudnych prac prowadzonych w gęsto zabudowanym terenie istniejącej fabryki. Prace przy wartej miliard dolarów inwestycji właśnie ruszyły.

Platforma elektryczna od Volkswagena

Podpisana w 2020 roku z Volkswagenem umowa o współpracy przewiduje, że Ford będzie produkował rocznie co najmniej 600 000 aut w oparciu o volkswagenowską w pełni elektryczną platformę MEB. Zaletą wykorzystania tej platformy ma być możliwość wprowadzenia na rynek samochodów znacznie tańszych niż pierwsze elektryczny model – Ford Mustang Mach-E. Taki układ jest korzystny dla obu firm – Volkswagen sprzeda więcej platform, co pozwoli obniżyć ich koszty jednostkowe, a zapewne także „odzyska” część pieniędzy włożonych w prace nad konstrukcją platformy, a Ford uniknie wydatków związanych z tworzeniem własnej platformy.Czytaj także: "Oszukańcze elektryki" i inne problemy. Drugie dno elektromobilności Podobna współpraca oparta o wykorzystanie wspólnych podzespołów ma miejsce nie tylko wewnątrz koncernów, ale także między konkurującymi na rynku markami. Przykładem może być Ford Ka, przez wiele lat budowany w Tychach na platformie Fiata 500. Często współpraca dotyczy samochodów dostawczych – Fiat i koncern PSA od lat tworzą wspólne modele takich aut, teraz dołączył do nich Opel, który wcześniej korzystał z platform Renault.Ford i Volkswagen także pod tym względem współpracowały i ta współpraca ma być kontynuowana. W tej samej umowie o współpracy, która da Fordowi dostęp do platformy MEB uzgodniono, że Ford zbuduje dla Volkswagena następcę Amaroka, a sam wykorzysta VW Caddy do stworzenia własnego auta tej klasy. W sumie liczba budowanych wspólnie aut dostawczych i pick-upów ma sięgnąć 8 milionów.