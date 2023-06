Ford ma dostać gigantyczną pożyczkę na nowe fabryki. Nie będzie z tym sam

Ford i jego południowokoreański partner w produkcji akumulatorów - firma SK On- otrzymają pożyczkę od Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych. Wyniesie ona 9,2 mld dolarów. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę dwóch fabryk samochodów elektrycznych.

Pożyczka w wysokości 9,2 mld dolarów ma być elementem polityki prezydenta Joe Bidena, który zapowiadał m.in. zwiększenie produkcji pojazdów elektrycznych w Stanach Zjednoczonych. Na terenie USA mają powstać trzy fabryki akumulatorów - dwie w Kentucky i jedna w Tennessee. Ponadto w obu stanach mają powstać fabryki samochodów elektrycznych w tym ciężarówek.

Ford już w 2021 r. ogłosił, że zbuduje fabryki samochodów i akumulatorów w obu wymienionych stanach. Już wówczas deklarowano, że łączna kwota inwestycji przekroczy 11,4 mld dolarów. Jeżeli zostanie ukończona - jak komentowali wówczas przedstawiciele Forda - byłaby to największa inwestycja produkcyjna, jaką Ford Motor Company zrealizował od założenia firmy, czyli od 1903 r.

Jak podaje CNN, pożyczka jest warunkowa. Oznacz to, że Ford musi spełnić odpowiednie warunki, aby mieć dostęp do funduszy. Na razie jednak ani Ford, ani Departament Energii nie zdradzają szczegółów dotyczących tych warunków. Może się także okazać, że ostateczna kwota pożyczki będzie mniejsza.

To co wiadomo na pewno, to potencjalne powstanie - dzięki rządowemu wsparciu - około 5 tys. miejsc pracy w każdym ze stanów, których liczba docelowo ma się zwiększyć do 7,5 tys. Rząd Stanów Zjednoczonych deklaruje, że celem jest to, aby w 2030 r. co drugi nowy pojazd kupiony w USA był elektryczny.